Convento anuncia a la Federación de Especial su intención de desvincularse

valencia. La entrega de premios y el fallo del jurado de la sección Especial se cerró en las Fallas de 2017 con heridas y ahora salen a flote las primeras consecuencias. La falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha anunciado a los componentes de la Federación de Fallas de Especial su intención de desvincularse de esta entidad donde están representadas hasta ahora diez de las doce comisiones que han militado este pasado ejercicio en la máxima categoría de las Fallas.

La salida todavía no se ha hecho efectiva, pero la advertencia de la histórica comisión que planta muy cerca de la estación del Norte y Xàtiva ha sido muy clara, ya que se comunicó en la directiva de disolución e inicio de ejercicio de la Federación de Especial celebrada esta misma semana, concretamente el jueves por la noche.

A pesar de ello, la decisión última será de los falleros de base de Convento Jerusalén que están convocados a una junta general en el casal el próximo 15 de mayo. En esa jornada, los falleros de la comisión con el número de censo 12 tendrán que hacer la aprobación definitiva a su particular 'brexit' para comunicarla de forma oficial a la nueva directiva de la federación.

Cinco fallas federadas votaron a favor de elegir su tribunal y cuatro en contra

En principio, se prevé que la iniciativa reciba el respaldo de los falleros, ya que al parecer, han sido las mismas bases las que propusieron a la directiva de Convento que pusieran la carta de despedida sobre la mesa de la federación.

El aviso se comunicó en esta primera reunión de la directiva de la entidad, en el turno de ruegos y preguntas y, en cierto modo, sorprendió a los directivos de las fallas federadas. De hecho, al parecer, se pidió que se reconsiderara el asunto durante estos días antes de dar un paso en firme y se dijo claramente que serán los falleros de Convento Jerusalén los que tengan la última palabra sobre esta decisión.

El asunto espinoso que ha generado el malestar no es otro que los veredictos de los jurados. En parte, por el tercer puesto concedido a la falla dedicada al cine y los bailes de Bollywood del artista Pere Baenas, por detrás del segundo puesto de El Pilar con Paco Torres y del primero de L'Antiga de Julio Monterrubio, pero sobre todo también hay un enfado por presuntamente salir a calificar o valorar las fallas con criterios preestablecidos o prejuicios. Y es que al parecer, hubo puntuaciones que no situaban a Convento ni siquiera en uno de los tres puestos del podio, sino bastante más abajo y estos falleros creen que no merecen que les den puntos de más, pero tampoco que les resten o les puedan perjudicar.

Voto a la contra

En más de una ocasión algunos presidentes han manifestado su desconfianza de tener un jurado elegido por las propias comisiones porque podría suponer un intercambio de cromos o una votación a la contra, es decir, que el jurado nombrado por una comisión no apoye a proyectos que sean competidores directos del podio.

De hecho, aunque la mayoría de fallas de Especial respaldó en una votación que el jurado fuera nombrado por las propias fallas, en lugar de enviado por la Junta Central Fallera, también hubo comisiones que preferían el jurado de la Junta, como es el caso de Convento, Na Jordana, Cuba y Reino de Valencia. Se decidió que hubiera un jurado por falla, sumando un total de once, a pesar de que comisiones como Cuba ya manifestaron que sería difícil poner de acuerdo a tanta gente, en lugar de que cada falla propusiera uno, pero que al final sólo salieran a la suerte cinco componentes, como sucede actualmente en las fallas infantiles de Especial.

Finalmente todas las comisiones acataron lo que quiso la mayoría, pero en la reunión de elección del sistema de jurado, la falla Convento Jerusalén -que en 2018 celebrará su 125 aniversario- ya manifestó que si se detectaban presuntas malas praxis o que influyeran otros valores que no fueran puntuar estrictamente lo que estaba plantado en la plaza no dudarían en marcharse de la federación, tal como ahora se ha anunciado.

No es la primera ocasión en que se produce descontento con el jurado elegido por las propias comisiones. Hace tres ejercicios falleros, cuando El Pilar obtuvo el primer premio con 'Pantomima'; L'Antiga el segundo con un gran dragón y lema 'Barbaritats' y Convento el tercero, con el gran Neptuno de 'El Ocaso de los dioses' tampoco sentó bien la valoración de lo que se había plantado en las plazas.

A pesar de ello, en 2016, cuando las fallas de Especial decidieron volver al jurado nombrado por la Junta Central Fallera también se armó revuelo con un podio conformado por Cuba y '¡Calla canalla!, en primer puesto; Convento en segundo con 'El millor el meu' y L'Antiga el tercero con 'malèfics'.

La solución parece difícil porque sólo hay un primer premio, pero la Junta deja en manos de las propias fallas, siempre que haya una mayoría del 80% de la sección, que decidan si prefieren un jurado propio o el que sale de los bombos tras realizar unos cursos formativos.

De hecho, el propio concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, antes de comenzar la lectura de los premios en la sede de la Junta Central Fallera las pasadas fiestas, ya recordó que son las propias comisiones las que toman esta decisión, evitando así realizar una imposición en el sistema de los jurados que valoran las fallas.