Okuda San Miguel: «La falla municipal será mi trabajo en 3D de más volumen y lo coronarán dos Venus»

Okuda San Miguel, artista plástico que ha pintado murales, iglesias, un templo dedicado al consumo ritual de la marihuana en Denver y edificios vacíos para darle una nueva vida con su estilo surrealista pop contemporáneo firmará el diseño de la falla municipal de 2018 para los artistas José Latorre y Gabriel Sanz. Bajo la idea de 'Equilibrio universal' preparan un proyecto muy colorista y cargado de iconos de Okuda.

-Va a diseñar para Latorre y Sanz la falla municipal de 2018. ¿Será su proyecto en 3D más grande?

-He hecho esculturas, pero sí, este será el trabajo en 3D de mayor volumen y el más complejo.

-¿Es un gran reto?

-Será un paseo retrospectivo por mi obra. Habrá iconos como mis árboles, ladrillos, cabezas, animales... Será un tótem grande con muchos elementos y se coronará con dos Venus sosteniendo el mundo. Habrá una alegoría al capitalismo.

-¿Veremos su sello personal de formas poligonales y el arco iris?

-Sí claro, al estilo Okuda.

-¿Cuánto tiempo tardó en decir 'sí' a Latorre y Sanz?

-Estaba en EE.UU., pero mi equipo me comentó la propuesta y me atrajo el tema porque tienen una dilatada experiencia con las Fallas

-¿Cuánto tardó en darle forma?

-Desde que contactaron conmigo hasta que les presenté la idea, dos semanas. Y envié a Latorre y Sanz un vídeo para explicar la idea a los jurados de falla.

-¿Pintará la falla en directo?

-Parte se pintará en directo. Tiene mucho sentido hacerlo así porque trabajo en el espacio público. Será una idea nueva ver pintar la falla en la misma plaza.

-El público valenciano suele ser muy crítico. ¿Está preparado para lo que puedan opinar?

-El color está por encima de todo y aporta positivismo. De todas formas, estoy preparado para todas las críticas posibles porque siempre trabajo haciendo arte en la calle y la gente te dice lo que piensa. No es lo mismo que en una galería.

-¿Cuál ha sido el comentario que más le ha llenado?

-Me han dicho que los colores consiguen transformar edificios o espacios degradados.

-¿Y qué es lo que más le gusta de su creación artística?

-Dar vida a cosas que ya no la tenían o a edificios vacíos y hacer sentir todo tipo de emociones.

-Viene de inaugurar la decoración de un antiguo templo luterano de Denver dedicado al consumo ritual de la marihuana. ¿Es una propuesta provocadora?

-He salido por este tema hasta en The New York Times, pero Colorado y California son estados bastante liberales con este tema.

-¿Tiene ahora una exposición en EE.UU.?

-Sí, en una galería de Los Ángeles. Es la primera grande que hago en EE. UU. Además, he trabajado creando un diseño en los techos de la casa de Swizz Beatz, marido de Alicia Keys, que es un gran coleccionista y el dueño de Dean Collection.

-¿Ha visitado las Fallas?

-He estado varias veces en Valencia y también en Fallas. Vi arden la falla grande municipal y me impactó ver que las llamas sobrepasaban la altura de los edificios y los bomberos los refrescaban.

-¿Estará todas las Fallas?

-Tengo muchas ganas de vivir las Fallas desde dentro, como un fallero más. He invitado a mi familia para que venga. La mayoría de los trabajos los hago en el extranjero y mi madre nunca puede venir a verme. Esta vez sí estará conmigo.

-¿Tiene amigos valencianos?

-Sí tengo como amigos a dos artistas valencianos potentes, Felipe Pantone y Escif, que ya hizo una falla (en Mossén Sorell-Corona).

-Ha pintado iglesias, ha transformado un templo en una zona de práctica de 'skate' y ha dado color a un tren de Ucrania. ¿Qué reto lleva entre manos?

-Me han encargado que pinte un castillo de Francia. Me gusta cubrir arquitectura que no es plana y jugar con las formas y colores.