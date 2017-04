José Latorre: «En el proyecto de la falla municipal predominará la madera y tableros»

A la espera de que el proyecto se presente en el Ayuntamiento, la falla municipal de 2018 ya está en marcha. José Latorre y Gabriel Sanz, sólo avanzan que en el material predominará la madera y tableros y que será muy colorista, al estilo de Okuda.

-Regresan a la plaza del Ayuntamiento. ¿Se han presentado en plan 'pensat i fet' o lo venían madurando desde hace tiempo?

-No ha sido 'pensat i fet'. Gabriel y yo llevábamos tiempo dándole vueltas. Habíamos hecho la falla municipal de 2008 y nos apetecía volver a intentarlo.

-¿Por qué han buscado el diseño de Okuda San Miguel?

-Es un artista al que vengo siguiendo desde hace tiempo. Es un buen elemento. Hace un arte urbano por todo el mundo muy interesante y en realidad las fallas también son arte urbano efímero. Además, resultan muy atractivas para los artistas plásticos.

-¿Cómo se han coordinado?

-Primero nos comunicamos con él por videoconferencia, luego nos hemos reunido con su equipo de trabajo y en breve nos volveremos a reunir con él para avanzar.

-¿Qué supondrá para Okuda diseñar una falla y que les aportará a ustedes?

-Él ya conocía las Fallas. Tiene mucha proyección internacional, pero pasará a hacer un diseño en 3D. Y a nosotros, la verdad es que hemos trabajado con diseñadores como Ramón Pla, Ortifus o Carlos Corredera y todos nos enriquecen.

-¿Cómo será el proyecto?

-Será un claro reflejo de su obra y de su paleta cromática.

-¿Cómo definiría la falla municipal de 2018?

-Como una falla diferente. Muy colorista y agradable de ver. No será algo radical.

-¿Habrá un icono en la pieza central de la falla?

-El icono será la propia falla de Okuda San Miguel. No podemos avanzar nada más porque se tiene que presentar en el Ayuntamiento de Valencia.

-Uno de los requisitos de las bases es que no predomine el corcho. ¿De qué harán la falla?

-Estamos desarrollando el proyecto, pero predominará la madera y los tableros. No sabemos si habrá o no algo de vareta, pero por ejemplo en la última falla que hicimos en Na Jordana, la parte inferior tenía muchos tableros y los bancos eran todos de madera. A pesar de ello no quiere decir que no haya alguna pieza pequeña de corcho.

-¿Cumplirá el requisito de ser participativa?

-Claro. Habrá alguna actividad. Sólo podemos avanzar que Okuda pintará algunas piezas en directo el día de la plantà.

-Tendrán como compañero de falla infantil a Miguel H...

-Coincidimos con él en Obispo Amigó. Es buen artista, la pena es que no sea agremiado.