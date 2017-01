Convento Jerusalén revive con una gala el espíritu del parador 'So Nelo'

valencia. La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal viaja al pasado de la fiesta josefina, con una gala especial para conmemorar el 60 aniversario del mítico parador 'So Nelo'. El acto, que tendrá lugar mañana viernes a partir de las 21.30 horas, busca recuperar el glamour de la década de los cincuenta, para lo que han dado la vuelta al concepto de carpa fallera, un espacio que no dejará indiferente a ninguno de los más de 200 asistentes.

El parador era un lugar de encuentro social donde el lujo no venía solo en sus objetos decorativos, también en sus invitados, siendo grandes estrellas del cine o de la música quienes frecuentaron el mismo. Bellas cortinas y cuadros decorarán los muros de una carpa que, excepcionalmente, abrirá antes del 14 de marzo. La gala trata de recuperar, no solo la estética, sino también la experiencia de estar e un parador. Por ello, y una vez acabe la cena, se designará a un alcalde o alcaldesa del evento, una persona que hará la vez de anfitrión, como se hacía antaño. La identidad se mantiene en secreto hasta mañana. Y, como no podía ser de otra manera, tras el banquete llegará el baile, aunque éste también echa la vista atrás. Una característica orquesta Big Band, que contará con 17 músicos, pondrá la banda sonora sobre un escenario que, para recrear fielmente el lugar, estará situado en el centro de la carpa y no al fondo.

Uno de los pocos elementos actuales será la instalación de un photocall donde los asistentes podrán hacerse una fotografía a modo de recuerdo de la velada. Por supuesto, los hombres habrán de ir de esmoquin o traje con pajarita y las mujeres de gala. El mágico 'So Nelo' abre sus puertas. De nuevo.