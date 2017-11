Las fallas piden al Consistorio que pague las barreras para los mercados y verbenas Presidentes de falla en una asamblea en el Palau. / jesús signes Policía Local y Bomberos decidirán qué eventos multitudinarios de las comisiones tendrán que reforzar la seguridad por la alerta terrorista LOLA SORIANO Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:53

valencia. Las comisiones no están de acuerdo en que se les impongan nuevos gastos no previstos en sus ajustados presupuestos a poco más de tres meses de celebrarse las Fallas. Y es que el Consistorio exige este año a los colectivos que el plano alzado con el dibujo de todos los elementos que pondrán en la vía pública, desde la carpa, zona de actividades, verbenas o área de fuego, esté suscrito por un profesional, un gasto que muchas fallas no tenían previsto y que podría suponer entre 70 y 100 euros a cada casal.

Además, según fuentes del sector, las comisiones pretenden que, en caso de que tengan que aumentar la seguridad de eventos por la alerta antiterrorista -tal como les anunció la pasada semana en la reunión que el Ayuntamiento mantuvo con directivos de falla en el complejo de la Petxina- que sea el propio Consistorio el que se haga cargo de los gastos.

Esta petición se produce además después de que la pasada semana el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, insistiera a la Interagrupación y a los delegados de sector en una reunión que es más que probable que las comisiones tengan que reforzar la seguridad, como ya avanzó LAS PROVINCIAS. Si bien los representantes policiales advirtieron que se determinará qué mercadillos artesanos y verbenas tendrán que tomar estas medidas, con la instalación de maceteros, vallas de hormigón u obstáculos físicos rígidos que impidan el paso de vehículos o furgonetas, los falleros quieren que se llegue a un acuerdo para que sea el Ayuntamiento de Valencia el que se haga cargo de alquilar estos elementos. Los representantes de la fiesta también han propuesto la alternativa de que les dejen poner los coches de los propios falleros cruzando los pasos en los puntos que establezcan las autoridades para evitar más gastos.

Los colectivos, que en ningún momento se mostraron en contra de garantizar la seguridad, sí indicaron que no estaban de acuerdo en que se les impusiera un nuevo desembolso económico. Aseguran que, en caso de que la inspección de la Policía o de Bomberos consideren preciso tomar estas medidas, debería ser una medida que debería de garantizar la administración.

Sobre estos polémicos anuncios se pronunciaron ayer también desde el Grupo Popular. «Hay una falta de previsión y planificación desde la concejalía de Cultura Festiva, puesto que en han enviado toda esta documentación unas horas antes de celebrarse la asamblea de presidentes», indicó Félix Crespo.

Según el edil popular son muchas las fallas que «se han dirigido a este grupo municipal para mostrar su malestar por la falta de información de Cultura Festiva y por provocar un nuevo perjuicio económico y gasto complementario a las fallas, al exigirles un plano realizado por un técnico al que hay que pagar unos honorarios». Crespo también criticó el hecho de que si finalmente la Policía Local y Bomberos «entienden que hay que colocar infraestructuras fijas, se trate de repercutir a las fallas un importe que debería ser asumido por el Ayuntamiento habilitando las partidas necesarias». Según Crespo, no se pueden pedir más gastos a estas alturas.