Las fallas de la agrupación del Carmen abandonan la Interagrupación

valencia. La agrupación de fallas del Carmen ha decidido abandonar la militancia en la Interagrupación. La medida se acordó en la noche del lunes con los votos a favor de siete de las doce comisiones, si bien no acudió una falla.

Según explicó el presidente de la agrupación del Carmen, Antonio Villena, «no estamos de acuerdo en cómo se están llevando las cosas en la Interagrupación. Entendemos que no se ciñen al reglamento estatutario».

Si bien Villena explica que llevaban tiempo advirtiendo de la situación, al parecer el detonante fue la reunión en la que la Interagrupación convocó a los presidentes de falla para conocer la opinión de los dirigentes sobre las continuadas ausencias del concejal Pere Fuset de la asambleas y la condición que impuso de regresar cuando se debatiera si se quería o no un congreso fallero. Según Villena, «la Interagrupación está para debatir, pero se tiene que votar donde se tiene que votar y no hay que duplicar la faena de los delegados de sector». Es decir, que no vieron con buenos ojos que se votara y que acudieran fallas no agrupadas.

No hay que olvidar que en la reunión de agrupaciones donde se mantuvo la confianza en el presidente, Jesús Hernández, una agrupación votó en contra.

Desde la Interagrupación niegan estas acusaciones. «Desde nuestro punto de vista sí cumplimos con el estatuto. Convocamos a los presidentes para conocer sus puntos de vista sobre esta polémica, pero todo el mundo sabe que fue una votación orientativa, no definitiva», según Jesús Hernández. Añade que en la última reunión de la Interagrupación «no hicieron ninguna intervención» y afirma que «le sabe mal no haber podido clarificar el tema delante de los presidentes del Carmen».