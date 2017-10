Estefanía Mestre, candidata a fallera mayor de Valencia 2018: «Las Fallas no son sólo diversión sino también historia, cultura y arte» La joven pertenece a la comisión Pius XII - Jaume Roig LOLA SORIANO Jueves, 5 octubre 2017, 01:03

Estefanía es una joven con mucho temple. Cuando era pequeña le encantaba seguir a las comisiones en sus pasacalles y no fue fallera hasta hace cuatro años, pero ya lo vive de forma intensa en su casal.

Edad 25 años. (5-8-1992) Ocupación Profesora de español para extranjeros.

-Es filóloga y da clases de español para extranjeros. ¿Pensaba que sus alumnos iban a ser de otras nacionalidades?

-Siempre he tenido vocación docente y es apasionante enseñar a otra persona a que tenga la capacidad de comunicarse en una lengua que no es la suya.

-¿Cómo les describe las Fallas?

-Es importante transmitirles que las Fallas no sólo son fiesta y diversión, sino que también son la historia de una ciudad, cultura, arte y reflejan el espíritu de sacrificio de los valencianos.

-¿Cuántos idiomas domina?

-El español, valenciano, inglés y un poco de francés.

-Es fallera desde hace poco, pero lo ha cogido con ganas.

-Soy fallera desde hace cuatro años, aunque había querido desde pequeña. Siempre que veía una comisión iba detrás, pero llegó el punto que necesitaba ser fallera. Cuando hicieron l'apuntà vi que era una comisión con buen ambiente.

-¿Cómo encajó la caída del remate de su falla?

-En el primer momento sentí tristeza, pero aposté por el optimismo y el artista superó el reto y demostró una gran profesionalidad. Es una prueba de la capacidad de valencianos de superarnos.

-Dígame sus aficiones.

-Me gusta mucho la música y el deporte. Bailo en un grupo de danses de Quart de Poblet y así combino las dos aficiones. Y me gusta leer novela realista.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Claro que quiero. Y soy una persona muy responsable, disciplinada, optimista, enérgica y vital. Soy solidaria, cercana y apasionada del mundo de las fallas.

-¿Tiene una fallera mayor icono?

-Tengo varios referentes y uno de ellos es Estefanía López.

-¿Qué comida le encanta?

-Mi preferida es todo lo relacionado con el arroz, sobre todo la paella y el arroz al horno. Me encanta comer y no hay nada que me disguste.

Galería. Corte de honor de la fallera mayor infantil de Valencia 2018