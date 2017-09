Entrevista a María Melero Martínez, candidata elegida en las preselecciones falleras 2017: «Me gusta mucho estar en la falla y participar en todo» María Melero Martínez. / LP La representante de Duc de Gaeta-Pobla de Farnals ha sido elegida en el sector Camins al Grau JAUME LITA Valencia Viernes, 28 julio 2017, 15:54

María Melero Martínez, ha sido elegida en las preselecciones falleras 2017 como candidata del sector Camins al Grau de la Falla Duc de Gaeta-Pobla de Farnals. María pasa así a la siguiente fase del camino que acaba por conocerse, en primer término, la corte de honor y posteriormente a la fallera mayor infantil de Valencia de 2018.

María tiene 10 años y confiesa que su año como fallera mayor infantil ha sido «muy guay» y que su presentación fue para ella el acto más emotivo. «Me gusta mucho estar en la falla y participar en todo», afirma la candidata, que sobre la siguiente fase añade: «Si me nombraran sería muy emotivo pero, si no, no me pondría triste porque es muy difícil». Así es María Melero Martínez:

04:59 Vídeo. María Melero Martínez, candidata a las preselecciones 2017. / LP