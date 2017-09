Entrevista a Lidia Berlanga González, candidata elegida en las preselecciones falleras 2017: «Veía que todas eran posibles candidatas y no me lo creía» Lidia Berlanga González. / LP La representante de Periodista Gil Sumbiela-Assutzena ha sido elegida en el sector Benicalap JAUME LITA Valencia Lunes, 31 julio 2017, 16:20

Lidia Berlanga González, ha sido elegida en las preselecciones falleras 2017 como candidata del sector Benicalap de la Falla Periodista Gil Sumbiela-Assutzena. Lidia pasa así a la siguiente fase del camino que acaba por conocerse, en primer término, la corte de honor y posteriormente a la fallera mayor de Valencia de 2018.

Lidia, de 25 años, define su año como fallera mayor como «inolvidable» y asegura que es «fallera de 365 días al año, fallera de 'a pie'». «Veía que todas eran posibles candidatas y no me lo creía», cuenta sobre el momento de la preselección. «Es tan difícil que no me lo imagino» concluye Lidia sobre salir seleccionada para la corte de honor. Así es Lidia Berlanga González:

03:32 Vídeo. Lidia Berlanga González, candidata a las preselecciones 2017. / LP