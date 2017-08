Entrevista a Dafne Montes Benavent, candidata elegida en las preselecciones falleras 2017: «No me creía que era yo porque no me lo imaginaba» Dafne Montes Benavent. / LP La representante de Plaça Sant Bult ha sido elegida en el sector La Seu-La Xerea-El Mercat JAUME LITA Jueves, 20 julio 2017, 19:59

Dafne Montes Benavent, ha sido elegida en las preselecciones falleras 2017 como candidata del sector La Seu-La Xerea-El Mercat de la Falla Plaça Sant Bult. Dafne pasa así a la siguiente fase del camino que acaba por conocerse, en primer término, la corte de honor y posteriormente a la fallera mayor infantil de Valencia de 2018.

Dafne tiene 10 años y cuenta que le gusta mucho la fiesta fallera y que está «muy contenta» de haber sido preseleccionada. «No me creía que era yo porque no me lo imaginaba», admite la candidata, que se define como una fallera «divertida, trabajadora, paciente y amable». Así es Dafne Montes Benavent:

03:46 Vídeo. Dafne Montes Benavent, candidata a las preselecciones 2017. / LP