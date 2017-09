Entrevista a Ana Bellver Ruiz, candidata a fallera mayor 2018: «Me costaría mucho pasar unas fallas fuera de España, no me lo imagino ni me lo quiero imaginar» Ana Bellver Ruiz. / LP La representante de Visitación-Orihuela ha sido elegida en el sector Saïdia JAUME LITA Lunes, 18 septiembre 2017, 10:20

Ana Bellver Ruiz, ha sido elegida en las preselecciones falleras 2017 como candidata del sector Saïdia de la Falla Visitación-Orihuela. Ana pasa así a la siguiente fase del camino que acaba por conocerse, en primer término, la corte de honor y posteriormente a la fallera mayor de Valencia de 2018.

Ana tiene 28 años y cuenta que su año como fallera mayor de su comisión ha sido «muy emocionante». «Me costaría mucho pasar unas fallas fuera de España, no me lo imagino ni me lo quiero imaginar», asegura Ana, que se define como «muy valenciana» y «muy fallera». Así es Ana Bellver Ruiz:

08:55 Vídeo. Ana Bellver Ruiz, candidata a las preselecciones 2017. / LP