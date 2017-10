El edil de Fiestas vuelve a los plenos pero se niega a reunirse con los presidentes Llegada del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, al pleno de la Junta Central Fallera. / manuel molines El regreso del concejal por las presiones marca una cita de la Junta Central Fallera tensa, con ausencias y sin formular preguntas LOLA SORIANO Miércoles, 18 octubre 2017, 00:44

valencia. El vicepresidente primero de la Junta Central Fallera, Javier Tejero, no tuvo que seguir ejerciendo como presidente accidental de la Junta Central Fallera en el pleno de ayer, como ya ocurrió en el mes de septiembre. En la cita mensual de ayer regresó el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, después de las presiones recibidas por los delegados de sector, que en septiembre afearon a Fuset que no presidiera las reuniones de la Junta cuando ellos trabajan en pro de la fiesta de forma desinteresada, además de recordarle de que quedan cinco meses para Fallas y todavía quedan muchas gestiones pendientes de solucionar.

Los delegados de sector pidieron que se abriera de nuevo el diálogo y el concejal optó ayer por regresar al pleno, pero eso sí, mantiene su negativa a presidir las reuniones mensuales con los presidentes y con la asamblea, que en realidad es la soberana para tomar decisiones sobre las Fallas.

El secretario general de la Junta, Ramón Estellés, confirmó ayer la convocatoria de una asamblea extraordinaria para el día 24 en el Palau de la Música, reunión donde se comenzará a debatir si se convoca o no un congreso fallero, pero el concejal seguirá sin asistir. De hecho, en junio pasado ya confirmó, a escasas horas de la celebración de la asamblea, que no pensaba acudir a ninguna hasta que los presidentes votaran si querían o no un congreso y el tipo de vinculación entre las fallas y el Ayuntamiento.

El PP pide a Ribó que aclare si comparte el posicionamiento del edil de FiestasCS dice que Compromís es «la marca blanca del independentismo catalán en Valencia»

El edil recordó ayer en el informe de presidencia la cita del día 24 y añadió que marcará «el inicio de la reflexión colectiva de la posible convocatoria de un congreso fallero y de los contenidos del mismo».

Fuset tampoco acudirá a la asamblea ordinaria prevista para el 31 de octubre, por lo tanto, al menos estará ausente en cinco asambleas, ya que dejó plantados a los presidentes en la reunión de junio, no acudió a la extraordinaria de nombramiento de jurados de falleras mayores ni tampoco a la ordinaria de septiembre y tampoco irá a la extraordinaria sobre el congreso del día 24 ni el día 31.

Si bien los presidentes de falla han reiterado al alcalde de Valencia, Joan Ribó, la necesidad de que regrese Pere Fuset o, en caso de no ser viable, el representante municipal que considere válido Ribó, de momento no hay respuesta de la máxima autoridad del Ayuntamiento de Valencia.

El pleno de ayer fue tenso, ya que suponía el regreso de Fuset tras las presiones de los delegados y nadie se atrevió a reiterar la necesidad imperante de abrir de nuevo el diálogo con los presidentes. Entre el público estaba, por ejemplo, el presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, con el que Fuset tenía pendiente tender de nuevo puentes para restablecer el diálogo, pero el edil no ha movido ficha tras la asistencia de Hernández a una manifestación la tarde del 9 d'Octubre, a pesar de que insistió en que fue a título particular y sin participar en ningún acto violento.

Citas pendientes

De hecho, ayer, el concejal accedió a la sala de plenos y no cruzó mirada alguna con el portavoz de la Interagrupación. En el informe de presidencia Fuset recordó que se ha reunido ya con las federaciones de Especial y Primera A y con los delegados de sector para hablar del Bando de Fallas de 2018 y añadió que ayer trabajó el tema con distintas concejalías. También apuntó que en breve se reunirá con la Interagrupación, pero faltará ver a quién convoca.

Hernández indicó ayer que esperará la llamada. «Lo normal es que llame al presidente y si contactan con otro miembro de la directiva, ya me lo comunicarán», dijo.

En el pleno hubo ayer ausencias significativas como Gabriel Aranaz, del Marítimo o Pedro Pons. Y como curiosidad y muestra de la tensión no se registró ninguna intervención de los delegados en el turno de ruegos y preguntas, algo que no suele ser habitual.