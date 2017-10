Dirigentes falleros critican la campaña contra el portavoz de la Interagrupación Reunión. Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación, se reunirá mañana con los presidentes de agrupación. / irene marsilla Presidentes de varias agrupaciones lamentan el acoso a Jesús Hernández tras participar en la protesta del 9 d'Octubre y su uso político LOLA SORIANO Martes, 17 octubre 2017, 00:29

valencia. El presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández, se reunirá mañana con su directiva y con los presidentes de las agrupaciones para poner el cargo a disposición de los directivos y explicar que asistió a la manifestación vespertina del 9 d'Octubre a título individual y sin ser partícipe en ningún momento de los actos violentos generados por unos ultras. También quiere dejar claro que cuando comenzaron las agresiones, se marchó del lugar.

A la espera de los acuerdos que tomen las agrupaciones, ya son varios los directivos que apuntan que el presidente de la Interagrupación está sufriendo una campaña de acoso por determinados colectivos. Algunos señalan que no hay que olvidar que Hernández y su directiva han paralizado intentos de politización de la fiesta y que se ha buscado un hecho puntual para desprestigiar al dirigente que durante dos años ha ejercido de oposición a determinadas acciones municipales.

Entre las reacciones en contra de Hernández figura la recogida 'on line' de firmas para pedir la dimisión de Hernández -se desconoce si bajo un seudónimo o con un nombre real-. Además, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, explicó que a él le resultaba «difícil reconocer como interlocutor de la Interagrupación» a Hernández tras participar en la manifestación. De hecho, se reunió con las federaciones de Especial y Primera A y con delegados de sector para hablar del bando de Fallas, pero no con Hernández.

El presidente de la agrupación Mercat de Jesús, Enrique Almero, indica que «lamentablemente hay personas que quieren vincular unas cosas y otras. Están acusando a la Interagrupación de hacer política cuando en el propio Ayuntamiento se fomenta la relación política-fiesta. Han aprovechado una foto como solución mágica para atacarle y calificarlo como 'ultra', cuando no es así. Intentan manchar su nombre».

El presidente de la agrupación del Marítimo, Pepe Pastor, opina que Hernández «está sufriendo una campaña de acoso y derribo. Se está manipulando información en contra de Jesús. No ha protagonizado ningún acto violento». El presidente de la agrupación Seu-Xerea-Mercat, Miguel Guillot, explica que «yo no hubiera ido, pero fue una decisión libre y a nivel personal, no como representante fallero. Están yendo a por él». Y no duda en añadir que «la foto de Hernández en esta manifestación es el chollo más grande que ha encontrado Pere Fuset».

El presidente de la agrupación de Ruzafa, Guillermo Serrano, apunta que «la campaña de acoso se ha salido de madre. Espero que se ratifique el apoyo a Hernández y hay que aprender a no estar donde se pueda crear suspicacia».

El presidente de agrupación de Fallas Centro, José Miguel Calap, comenta que «cada uno es responsable de sus actos, pero las fotos se han aprovechado políticamente. Jesús no es de ultraderecha, pongo la mano en el fuego por él». Desde Pla del Remei-Gran Vía, Sela Falcó, explica que «deberíamos dar un voto de confianza a Hernández porque no participó en actos violentos, pero hay quien quiere buscar los tres pies al gato». En Burjassot, el presidente de la agrupación, Iván Heredia, coincide en que «primero hay que oír la versión de Jesús, pero se está utilizando a las fallas para la política».

El presidente de la federación de fallas de Especial, Rafael Ferraro, a título personal comenta que «tengo muy claro que se está haciendo una campaña de acoso. Hernández no participó en actos violentos». Y añade que «es momento de pedir la unidad fallera. En el casal de Gayano Lluch quedó claro que la gente está apoyando las medidas planteadas por la Interagrupación». El presidente de la federación de Primera A, Francisco Romero, dijo que «es momento de dialogar, no de más enfrentamientos. Se puede estar de acuerdo o no de que estuviera, pero estaba a título particular. Han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid. Apoyo a Hernández porque ha sido elegido por los presidentes».