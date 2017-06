«Los que dicen que se les preguntó por la gestión de Ribó se confunden» El edil de Cultura Festiva justifica la contestación de los falleros en un «fenómeno sociológico» L. SORIANO Miércoles, 14 junio 2017, 00:43

El concejal de Cultura Festiva negó ayer que se hicieran preguntas sobre la gestión municipal o sobre el alcalde. Preguntado ayer por si creía que los falleros que afirmaban que sí les habían preguntado por estos temas mentían, el concejal dijo que «no mienten». Afirmó que lo que ocurre es que los que dicen que se les preguntó por la gestión municipal o de Ribó se confunden.

Tanto Fuset, como el asesor Gil-Manuel Hernández y la empresa que realiza la encuesta coincidieron en que hay casos de personas entrevistadas que, pasados unos días, recuerdan como pregunta lo que han contestado.

Gil-Manuel Hernández explicó que es un fenómeno sociológico que se produce en pocos casos y sobre todo «cuando hay preguntas abiertas. Es un fenómeno de distorsión subjetiva porque la persona está convencida que lo que respondió es lo que le preguntaron». El director técnico de Invest Group, puso como ejemplo que «a lo mejor se pregunta qué problemas tienen las fallas y el encuestado puede responder algo relacionado con la EMT o con un concejal y pensar después que esa era la pregunta». Y Fuset dijo que eso mismo le pudo ocurrir al presidente de la Interagrupación.

A la pregunta de si descarta que se lanzaran cuestiones no incluidas en el cuestionario oficial, Fuset respondió que con una negativa. «No tendría sentido preguntar por información que no va a ser procesada. Qué sentido tendría». Y añadió que «no creo que las encuestadoras quieran hacer trabajo extra». Sobre la opinión de Ribó, Fuset dijo que habló con el sábado con él «y dijo que estaba tranquilo. Estábamos sorprendidos y no entendíamos la polémica porque es una encuesta sociológica». Dijo que nadie le ha pedido la dimisión.

Tanto el PP como Ciudadanos insistieron ayer que Compromís politiza las Fallas. El concejal Félix Crespo criticó el «afán de Fuset por negar la verdad y controlar y desmontar la estructura de las Fallas». La concejal Amparo Picó exigió que se anule la encuesta y consideró improcedente que se deje fuera del cuestionario a las fallas de los pueblos. Dijo que era una encuesta tendenciosa.