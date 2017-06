El cuestionario interroga por los partidos políticos y la creencia religiosa El concejal rechazó la politización de la consulta realizada a los falleros Miércoles, 14 junio 2017, 00:43

El cuestionario encargado por la Concejalía de Cultura Festiva sí que llevaba dosis de ideología política y religión, tal y como se comprobó ayer. A pesar de que el concejal Pere Fuset había rechazado la politización de las preguntas, según resaltaban los falleros entrevistados al entenderlo como una intromisión en su ámbito personal, la página 8 del documento interpela directamente por el partido político con el que se siente «políticamente más identificado».

A renglón seguido, la siguiente cuestión plantea un escenario electoral en el Ayuntamiento de Valencia y por qué «partido político o coalición de partidos le gustaría que ganara». Así, la pregunta enumera al PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, Esquerra Unida, otros partidos o coaliciones o ninguno de estos.

A continuación, se solicitaba a los entrevistados que se calificaran como de derechas o de izquierdas en función de una escala del 1 («siendo 1 extrema izquierda») al 10 («siendo 10 extrema derecha»). De forma previa, los falleros tuvieron que calificar y definir la situación política y económica de la Comunitat, además de enumerar los problemas que más les afectan como ciudadanos.

Aunque Fuset aseguró, tras desvelarse la realización de la encuesta al colectivo fallero, que el documento incluía variables socioeconómica o «sobre las distintas visiones de la sociedad, política o cultura», el documento hecho público ayer únicamente se centra en la ideología política y en las creencias religiosas de los encuestados.

Sobre este último aspecto, se pide a los falleros que se definan en materia religiosa como católico practicante, católico no practicante, creyente de otra religión, no creyente o ateo (además de la opción de no contestar).