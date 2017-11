El PP critica la inseguridad jurídica de las ayudas para insonorizar casales Carpa fallera, en una imagen de archivo. / damián torres Crespo afirma que han creado un escrito para no renunciar a instalar carpa, «pero en las bases sólo se recoge la opción de no montarla» L. SORIANO Martes, 7 noviembre 2017, 00:11

valencia. El concejal del Grupo Popular, Félix Crespo, critica la premura con la que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa piloto de ayudas a la insonorización de casales. Según indica, se pueden producir problemas de inseguridad jurídica en temas como las carpas falleras. Según Crespo, «en las bases incluye claramente, en el punto 9.3. apartado C, el requisito de que las comisiones renuncien los tres años después de la concesión de la subvención a poner carpa». Y detallan que si bien el concejal Pere Fuset dijo a los presidentes que no sería obligatorio, «hemos visto que han adjuntado un documento para los que quieran firmar ese compromiso de no montar carpa y otro documento para los que no quieran renunciar a la carpa, pero este segundo escrito no aparece contenido en las bases, por lo tanto, no tiene ninguna validez jurídica al no estar reflejado en las bases». Según añade Crespo, «se inventa un documento para cumplimentar por las comisiones falleras en la tramitación, pero dudamos de que vaya a poder baremarse porque jurídicamente no va a tener validez».

Además, critica la improvisación del proceso y los errores en los plazos. «En el Boletín Oficial de la Provincia del 25 de octubre se dice que el periodo de solicitud es de 20 días naturales y, por tanto, el final del plazo correspondería al día 14, pero en la información de la web municipal la fecha máxima es el día 23». Tampoco ven claro que en las bases ponga que las obras «tendrían que estar terminadas a 31 de diciembre».