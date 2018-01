El Corpus se convierte en falla

valencia. El Corpus tendrá su particular homenaje en la plaza de Dr. Sanchis Bergón-Turia, ya que esta comisión le dedicará la falla que firma Juanjo García. El artista -que lleva once años consecutivos plantando en esta comisión más otros cinco anteriores- ha decidido unir las dos fiestas en un proyecto que no estará exento de humor, puesto que «plantearé un particular 'Corpus fallero', vinculando la centenaria fiesta y sus personajes con papeles reconocibles dentro de las fallas».

Será fácil reconocer a los doce hijos de Jacob, más conocidos como 'Els Blancs', y «bromearé al decir que son igual que los tesoreros de las fallas, que están en blanco».

Otros personajes reconocibles son los cirialots que formarán parte del remate de la falla de Dr. Sanchis Bergón que preside Paco García. «Estarán representados dos de ellos, para hacer referencia a que las fallas siguen a dos velas».

El proyecto hará un guiño a 'l'estoreta velleta' con la incorporación de 70 sillas que simularán las vallas

Los gigantes que desfilan en la procesión tampoco escaparán de la interpretación fallera, «ya que en realidad son los patrocinadores que apoyan a las fallas». Y los 'cabuts' «bailarán los nanos a estas empresas porque cada vez es más difícil mantener las ayudas».

Cuando se plante la falla se podrán leer carteles que «explicarán los personajes del Corpus, para que la gente que no conoce la fiesta pueda tener una noción, y la versión fallera». Uno de los elementos centrales será la reproducción que se ha hecho de la puerta de los Apóstoles de la Catedral, «que es por donde sale la procesión».

La falla, que militará en la sección Sexta A, medirá once metros y se levantará al tombe. Como ya es tradicional en García, será de vareta y los personajes irán vestidos con telas. «He tenido a buena parte de la familia, capitaneados por la maestría de mi suegra Amparo Vidal, confeccionando los trajes y también he contado con la colaboración de Rosa Sánchez». Siguiendo con la tradición de 'l'estoreta velleta', la falla en lugar de estar rodeada por vallas metálicas, tendrá unas sillas. «Concretamente setenta que he ido recopilando de vecinos, amigos y hasta de la calle y simbolizarán las sillas que se ponen en la procesión». A mitad de febrero se hará una fiesta para la 'puesta de largo' de la falla, una presentación o espectáculo que ya es marca personal del artista Juanjo García y de los falleros de esta comisión.