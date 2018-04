El concejal de Cultura Festiva evita opinar del ataque de Grezzi

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, evitó el martes opinar sobre los calificativos despectivos vertidos contra la Interagrupación por su compañero de partido, el edil Giuseppe Grezzi.

Fuset justificó la decisión apuntando que si hablara de ello, estaría haciendo política en la asamblea de presidentes. Apuntó que «no estamos en un pleno municipal y no voy a contestar sobre Grezzi». Añadió que «como no es fallero, dejemos que la ciudadanía valore las cuestiones políticas en terrenos políticos y no en una asamblea de presidentes».

Esa fue la respuesta que dio al presidente de Barrio Beteró, Julián Carabantes, que había pedido «como humilde presidente que soy, que Grezzi esté calladito sobre fallas porque ha tirado un pozal de gasolina que te vas a tragar tú -en alusión a Fuset-». Guillermo Serrano, de la agrupación Ruzafa, también afeó las palabras de Grezzi y Fuset dijo que «los comportamientos políticos los juzga fuera la ciudadanía en las elecciones, punto pelota».