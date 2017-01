Cayetano, tras pasear las dos orejas del tercero, declaraba a los micrófonos de nuestros compañeros de Movistar Plus: «Estoy muy feliz, no tengo palabras para expresar lo que he sentido. Es un día importante y tenía muchas ganas de sacar lo mejor de mí en cuanto me ayudara un toro». Luego, tras lidiar al sexto, admitía: «Tenía esperanza porque era hermano de un toro con el que triunfé en Ronda, pero siempre se quedaba a mitad del pase y estaba conmigo. Nunca lo he visto metido de todo en la muleta. Me quedo con la felicidad de la puerta grande».

El Fandi saludó tras matar al cuarto. «Valencia es cariñosa con los toreros, no se le puede poner un pero. El toro, sin humillar, pasaba y tenía calidad pero le ha faltado ir con el hocico por el suelo. La pena ha sido el pinchazo, eso no tiene excusa. He tratado de estar variado y con las banderillas el único borrón ha sido el par que se ha caído».

Manzanares, por su parte, manifestaba: «Los dos toros míos han estado muy justos de fuerzas, y ha sido una pena porque tenían muy buena calidad».