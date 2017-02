Las Fallas estarán dedicadas a Manolo Montoliu

Las Fallas 2017 ya tienen carteles oficiales y completos tal y como publicó Las Provincias. El abono acoge prácticamente a todas las figuras del momento, como Ponce, Juli, Talavante y Manzanares; combina a los consagrados con los jóvenes emergentes que ya triunfaron en Valencia, como Roca Rey, Román y López Simón; deja espacio a diestros más populistas o mediáticos como Fandi, Padilla o el mismo Cayetano que comparte interés de los aficionados y el periodístico; da cabida a novedades como Curro Díaz que dio un salto de calidad en la temporada pasada y se echa a faltar dos nombres concretos, Morante y Garrido, cuyas exigencias según manifestaron los portavoces de la empresa no han podido ser atendidas por cuanto hubiese supuesto, aseguran, dejar fuera a diestros anunciados que consideraban prioritarios.

Las ausencias, como ocurre en las presentaciones de todas las ferias, acapararon gran parte de las preguntas de los periodistas. Morante no aceptó torear el día 16 como le ofrecía la empresa -«Ni siquiera se llegó a hablar de dinero», explicó Nacho Lloret- y exigía fechas que ya estaban comprometidas para Ponce y Manzanares. Motivos semejantes argumentaron los representantes de Garrido, que no aceptó torear el día 12 con Padilla y Curro Díaz, pidiendo la tarde del 16 o el 19 en las que ya estaban anunciados Román y Ginés Marín, a los que se consideraban en estos casos con méritos suficientes para ocupar esos puestos. Otra de las ausencias que no se esperaba es la de Rafaelillo por el buen nivel de sus últimas actuaciones y por ser apoderado por la propia empresa, aunque en su caso no se dieron los motivos, «simplemente no se le ha contratado» y sí aseguraron que estará en la Feria de Julio. En la misma rueda de prensa se anunció la presencia de los toros de Cuadri y de Luis Algarra que en opinión del mismo Nacho Lloret dará respuesta a la demanda de los aficionados más toristas.

La feria estará dedicada a la memoria de Manolo Montoliu, de cuya muerte en la plaza de la Maestranza de Sevilla se cumple esta temporada veinticinco años. Con ese motivo el cartel oficial representará la figura del legendario banderillero valenciano. Toni Gázquez anunció también en el mismo acto la inauguración de una exposición en el Ateneo dedicada al paso de Manolete por Valencia, coincidiendo con el centenario de su nacimiento y la celebración en una miniferia promocional en el mes de julio, bajo la fórmula de clases prácticas, con entrada gratuita y la participación de alumnos de la Escuela de Valencia y también otras escuelas taurinas que, en compensación darán puestos a los valencianos en sus promociones.

En cuanto a los festejos populares la novedad de esta edición radica en la presencia de una corrida completa de Jandilla para el concurso nacional de recortadores y de otra de El Torero para dilucidar el Recortador de Oro.