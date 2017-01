Las fallas se buscan la vida para estrenar casal

Está claro que las comisiones son entidades privadas donde los falleros se asocian para hacer fiesta, pero ¿qué sería de la fiesta si no hubiera casales donde proyectar el trabajo de todo un año para plantar una falla?

Las comisiones tienen muy claro que si quieren atraer a los vecinos o simpatizantes han de tener unas buenas instalaciones donde organizar muchos actos, por eso son cada vez más las fallas que dan el importante paso de comprar casal o alquilar uno mucho más grande.

El problema es que desde hace dos o tres años ese salto casi de malabarismo lo realizan sin red, puesto que el Ayuntamiento de Valencia ya no les puede avalar ante los bancos por las normas de contención del gasto dictadas por el Gobierno Central.

La Interagrupación pide a las administraciones que se coordinen para abrir líneas de ayudas

La promesa era destinar los 100.000 euros que quedaron de esta partida municipal para la insonorización de los locales, pero este proyecto lleva casi dos años sin ver la luz. Desde la concejalía de Cultura Festiva justificaron que había que hacer primero unas bases para regular el tema, pero no parece que la propuesta acabe de arrancar.

Desde la Interagrupación explican que en el último año de gestión del PP ya se quedó ese dinero pendiente, y durante el mandato del concejal Pere Fuset tampoco se ha hecho efectivo. «Hay que empezar a actuar ya para apoyar a las fallas que quieren mejorar las condiciones de los casales porque la finalidad es evitar cualquier tipo de molestias», indica Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación.

También propone que Generalitat y Ayuntamiento «busquen fórmulas para poder ayudar a la adquisición, reforma e insonorización de los casales». Además, añade que hay otro tema que se debería de solucionar y es el de negociar los tiempos de alquiler de los casales.

Según comenta Hernández «si un casal quiere hacer una inversión e insonorizar el local, no puede afrontar el reto si no tiene garantizado que tiene el alquiler seguro para, por ejemplo, 25 años. Habría que solucionar estos temas para poder garantizar que amortizan el gasto que van a realizar».

En comisiones como San José de la Montaña saben muy bien lo que ha significado apretarse el cinturón para hacer frente a la inversión. Inauguraron el nuevo casal en noviembre de 2014 y durante este tiempo han tenido que privarse de otros elementos de la fiesta, como es el caso de la celebración de mascletaes, y apostar por la autofinanciación de varios falleros para poder liquidar los gastos de la reforma.

El presidente, Miguel Safont, explica que acordaron el alquiler con el propietario a 20 años con el fin de que la inversión se pudiera amortizar. «Este ejercicio ya vamos a recuperar las mascletaes que nos dispara María Angustias. Haremos tres diurnas, el 16, 18 y 19 de marzo y el día de la Ofrenda, el 17, han programado una nocturna».

Safont detalla que el proyecto «ha valido la pena porque en 2012 teníamos 42 niños y ahora son cien. Hemos crecido el número de falleros y ahora tenemos un local en condiciones, con 224 metros cuadrados».

En Fray P. Vives-Bilbao-Maximiliano Thous también han apostado este año por ampliar horizontes. Se han trasladado de un local de 100 metros cuadrados a uno nuevo de 280 metros cuadrados. «El que teníamos era pequeño y con problema de humedades y encontramos uno que era tan grande que la mitad se lo quedó un negocio del barrio y la otra mitad nosotros», indica el presidente de la falla, Miquelo García.

Para acondicionar el local han invertido unos 60.000 euros. «Era un espacio diáfano y hemos hechos los baños, almacenes, despachos y la zona de barra. Además, también hemos insonorizado las paredes, pilares y techo para dejar preparado el local y que no produzca molestias», añade el presidente.

Miquelo detalla que este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo de los falleros «porque las ayudas han sido cero. En el anterior casal llevábamos 42 años y ya fuimos haciendo una hucha para cuando fuera necesario y en año y medio lo tendremos todo pagado». A pesar de ello manifiesta que «se echa de menos que abrieran líneas de ayuda porque ahora nos hemos quedado muy justitos y hay que seguir con los gastos diarios del alquiler del local y la luz».

Otra de las comisiones que ha apostado por mejorar el casal es Conde Salvatierra-Cirilo Amorós. Hace cuatro años inauguraron un local de 188 metros cuadrados, pero este ejercicio, como explica su presidente Vicente Fuster, hemos ampliado adjuntando otro local.

En este caso, la comisión del Mercado de Colón ha optado por la compra y han acordado con un banco una hipoteca a 15 años. «La financiamos con la propia gestión de la falla, no con aportaciones extra de falleros», comenta Fuster.

El presidente de esta falla del Ensanche opina que estas inversiones «tienen que correr a cargo de las propias comisiones porque no se puede depender de que el Ayuntamiento habilite o no una línea, porque además suele ser un proceso lento, pero eso no quita que el Consistorio concediera unas ayudas que serían un complemento al esfuerzo de los falleros».

Esta comisión, que ya ha inaugurado el casal, dispondrá ahora de 303 metros cuadrado de local. «Hemos hecho una apuesta de futuro porque pensamos que es importante hacer una buena gestión y repartir los recursos entre el casal, la inversión en las fallas y la organización de muchos actos. De hecho, hacemos mascletà todos los días, también pasacalles con más de 100 personas y para el día de disfraces alquilamos siete carrozas para los niños, que son el futuro de la fiesta».

La comisión de nueva creación Montesa-Dr. Marañón curiosamente tuvo casal antes incluso de ser reconocida como falla, puesto que pasaron de ser una asociación cultural a una falla. Cuentan con un local de 110 metros cuadrados «y con imaginación vamos cubriendo el presupuesto», indican en la falla que preside Miguel Ángel López. Para las fallas que firma Sergio Lis destinarán 5.500 euros. «Hay que tener en cuenta que ahora somos 40 falleros, pero queremos hacer muchos actos para que la gente se apunte», añaden. Esta comisión tiene como fallera mayor de este año a la concejal de Ciudadanos María Dolores Jiménez.

Otra comisión que también contará estas fallas con nuevo local es Convento Jerusalén. En este caso es un fallero, el empresario Juan Roig, el que se hace cargo de la inversión.