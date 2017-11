Las carpas no se montarán hasta el 9 de marzo Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:49

Ya está confirmado, las carpas se montarán el 9 de marzo (salvo excepciones), y no el día 8, fecha que pedían colectivos como la Interagrupación. Las carpas que cambien de ubicación deberán incluir el proyecto de instalación y el plan de emergencias. En la asamblea de anoche, la falla Barraca-Espadán señaló que siguen sin saber dónde pondrán la estructura porque en la calle de la Barraca no cabe por la ampliación de acera y el Ayuntamiento no se pronunciado sobre su propuesta de trasladarse a la calle Pintor ferrandis. Las paradas de artesanía y alimentación no podrán exceder los siete metros.

Desde el Grupo Popular, el concejal Félix Crespo, aseguró ayer que «esta documentación llega tarde. En nuestro periodo de gobierno, las comisiones en octubre ya eran conocedoras de toda la documentación que había que presentar y ahora envían estos datos la misma tarde de la asamblea de noviembre y dejándoles sólo un mes para la tramitación, ya que el plazo de los permisos termina el 31 de diciembre. Tienen falta de previsión y la gestión es nefasta».