El calendario pendiente en la cuenta atrás de Fallas

Candidatas. Presentación de las candidatas a corte y fallera mayor de Valencia de 2018. / irene marsilla Vecinos y comisiones debatirán sobre carpas y el bando de fiestasLa Junta y los dirigentes falleros decidirán fechas para estudiar los pros y contras de un nuevo congreso

valencia. Las comisiones falleras regresan de las vacaciones estivales con energía y con un calendario repleto de actos y también de reuniones pendientes para resolver temas. El 'mig any' fallero ya es una realidad en una edición donde los días grandes de las Fallas caerán en fin de semana.

Jurado

El reto de acortar los días de elección de fallera mayor

Las candidatas a fallera mayor e infantil de Valencia de 2018 ya conocen a sus jurados y este mismo fin de semana comienzan las pruebas para tratar de formar parte de la corte de honor. Las niñas visitan hoy Calvestra, para realizar actividades multiaventuras y las mayores acudirán mañana. Un tema pendiente es acortar el proceso. Si bien desde el pasado ejercicio el mismo jurado elige a la corte y a la fallera mayor, sigue pendiente el estudio de la propuesta de dar a conocer el nombre de la elegida la semana siguiente de la gala de la Fonteta.

Trajes

El jubón negro se incorpora a la indumentaria oficial

La Junta ya marcó el pasado ejercicio el calendario de actos importantes en los que las componentes de las cortes y falleras mayores tenían que lucir los trajes oficiales. También desde hace dos años se exige el moño único para la indumentaria del siglo XVIII. Este año se incorpora al ajuar de las jóvenes un jubón negro de manga larga. La entrega de la indumentaria se realizará antes de la gala de la Cultura.

Cultura

Se estrena el teatro fallero con cambio de categorías

El calendario del teatro amateur escenificado por los falleros comienza ya este fin de semana. Este año también se presenta con cambios. En la categoría principal se reunifican la sección larga y corta A. La corta B pasa a ser la de promoción, sigue la infantil y se incorpora la categoría juvenil. La remodelación de los tiempos de duración de las obras y de las categorías se ha traducido en una bajada de participantes, pero la calidad está garantizada. Mañana será el turno de Doctor Collado (18 h) y Justo Vilar-Mercado del Cabanyal (22 h).

Alerta

Refuerzo del plan de seguridad de Fallas

La Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Valencia ya han iniciado los contactos para iniciar un refuerzo del plan de seguridad de Fallas. Tras el atentado sufrido en las Ramblas de Cataluña, las autoridades se han fijado como prioritario aumentar la vigilancia y las medidas de seguridad en las fiestas de Fallas en los puntos con más concentración de público.

Acercar posturas

Ronda de reuniones de la Junta y directivos falleros

Antes de vacaciones las directivas de la Junta Central Fallera y de los colectivos falleros hicieron una primera reunión para acercar posturas y rebajar tensiones tras los desencuentros con el concejal de Cultura Festiva. Ahora sigue pendiente fijar más reuniones para dar respuesta a las necesidades de la fiesta.

Análisis

Debates para decidir si convocan un congreso

En junio el concejal Pere Fuset dejó claro que no acudiría a asambleas ni plenos hasta que no se decidiera la vinculación que iban a tener las fallas con el Ayuntamiento. Durante estos meses se tienen que marcar debates para estudiar los pros y contras de convocar un congreso fallero, con temas espinosos como si las fallas se independizan o no del Consistorio.

Diálogo

La Interagrupación espera ser citada por el alcalde

La Interagrupación envió en julio una carta al alcalde, Juan Ribó, para pedir una reunión tras la polémica encuesta fallera. En el escrito solicitaban la retirada de la misma, el cese de los responsables y asistencia del alcalde a una asamblea de presidentes. Desde alcaldía respondieron que les citarían tras el periodo estival y ahora, siguen a la espera de tener un hueco en la agenda de Ribó.

Acuerdos con vecinos

Salida de carpas a la calle y revisión del bando fallero

La Federación de Vecinos de Valencia y la Interagrupación de fallas ya tuvieron un primer acercamiento en agosto, pero tienen que marcar más reuniones para llegar a acuerdos de temas vitales como qué día salen las carpas a la calle. Los falleros piden este año comenzar los montajes el 8 de marzo. Además, el Ayuntamiento tiene que reunir a vecinos, falleros y hosteleros para revisar el bando fallero que marcará las normas a seguir.

Festejos

Permisos para las celebraciones del 'mig any'

En septiembre y octubre las fallas realizarán actividades en sus demarcaciones para celebrar que quedan seis meses para las Fallas. Las comisiones confían en que los permisos se concedan con prontitud.

Actuaciones

Puesta en marcha de los playbacks en la sala Canal

Los cuadros de baile de las comisiones ya están ultimando los ensayos para participar un año más en la puesta en escena de los playbacks de la sala Canal. Será uno de los primeros actos a los que acudan las falleras mayores de 2018.