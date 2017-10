Las ayudas para cambiar el nombre de 14 fallas no se concederán hasta 2018 Compromís rechaza la petición del grupo popular de habilitar ya una partida de 50.000 euros sobrante de las subvenciones a casales L. SORIANO VALENCIA. Viernes, 20 octubre 2017, 00:57

Las catorce comisiones falleras que tienen que cambiar su nombre par adaptarse a ley de Memoria Histórica y al cambio de calles de Valencia no tendrán ayudas para realizar los trámites necesarios hasta mediados de 2018.

En la comisión de Desarrollo Humano celebrada ayer el grupo popular presentó una moción para que se habilitara ya este año una partida económica para ayudar a las fallas afectadas y Compromís presentó una alternativa, que fue aprobada por el tripartito, en la que se apuntaba que las ayudas se concretarán en el ejercicio presupuestario del año 2018, pero no ahora.

En esta moción alternativa alegaron que si bien el Ayuntamiento anunció el 16 de mayo el proceso de adecuación democrática, ya se apuntaba que habría un período de transición de un año entre el nombre antiguo y el actual y que ambas denominaciones convivirán ese tiempo.

Populares y Ciudadanos exigen que se atienda ya a las comisiones y se haga un estudio de los gastos

Desde el grupo popular, los concejales Félix Crespo y Cristóbal Grau, este último presente ayer en la comisión, criticaron que no se hiciera ya una primera provisión «para poder ir preparando los cambios, como la nueva rotulación exterior del casal, las bandas, estandartes o el material de papelería», según Cristóbal Grau.

Y es que Félix Crespo recordó que «había una partida de 100.000 euros para adquisición de casales que no se pudo usar. Han anunciado que 50.000 euros irán para insonorizar casales, pero había otros 50.000 euros y no queremos que acaben destinados a contratos menores». Crespo criticó que no se hayan reunido con las comisiones para evitar incertidumbres «y tampoco han hecho un estudio para cuantificar los gastos».

Desde Ciudadanos también lamentaron que no se haya habilitado ya una partida para este fin para no dilatar los cambios y valorar los gastos. Desde el PP y Ciudadanos, además, criticaron que «en la propuesta alternativa, el gobierno haya pedido una condena al régimen franquista. Han querido derivar el tema al pasado, sin dar solución ahora a las fallas».