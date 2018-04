Artistas y diseño de la terreta en la falla municipal Lorena Sayavera y María Pradera (Yinsen Studio), junto a los carteles de Fallas de 2018. / irene marsilla El plazo para que los equipos presenten ideas se cierra el 7 de mayo | Yinsen Studio creará un proyecto para Santaeulalia Tematizaciones y Cap de Suro estudia optar a la infantil Viernes, 20 abril 2018, 23:52

valencia. Han llegado más tarde que nunca, pero al final ya hay bases para las fallas municipales de 2019. Los artistas tienen diez días hábiles (del 23 de abril al 7 de mayo) para presentar iniciativas.

Si bien el pasado ejercicio sólo se presentaron para la falla grande la propuesta de Latorre y Sanz con el artista Okuda y la iniciativa de José Ramón Espuig y Ximo Esteve con los artistas plásticos Leonardo Gómez, Francisco Berenguer y Jaume Chornet, para 2019 no parece que la cantidad vaya a ser mayor.

Una de las candidaturas que ya empieza a sonar destaca por ser 'made in Valencia', pero podría no ser la única. Al parecer, hay conversaciones de talleres falleros con diseñadores de otras disciplinas, pero eso sí, todos ellos de la 'terreta'. Y es que si algunos lamentaron este pasado año que se buscara a un diseñador de fuera de la Comunitat para crear la falla de los valencianos, ahora los artesanos han tomado buena nota y barren para casa.

Latorre y Sanz no descartan, pero no confirmanManolo García y los Espinosa no concursarán este año

Los primeros en confirmar su candidatura en firme son la firma Santaeulalia Tematización, proyecto capitaneado por Alejandro Santaeulalia y que podría tener la colaboración de Pedro Santaeulalia y de su padre, Miguel.

En este caso, Alejandro Santaeulalia ha buscado una sinergía con el equipo de Yinsen Studio, integrado por Lorena Sayavera y María Pradera, autoras de los carteles de Fallas 2018 que tanto han sorprendido con el diseño del corazón de pólvora, la peineta y la llama de fuego.

Alejandro Santaeulalia detalla que «me gustaron mucho los carteles de Fallas de Yinsen porque son muy frescos, representativos de las fallas y nada más pasar las fiestas les llamé. Desde el minuto cero parecieron interesadas». Como detalla el artista fallero, «la parte artística la llevarán completamente ellas».

De hecho, ya les han explicado que como es una «plaza muy grande, hay que hacer remates potentes porque los bajos no se aprecian tanto en largas distancias». También les ha dejado claro que «al no ser una falla que opte a premio, no están tan encorsetadas y pueden atreverse más con el diseño».

María y Lorena (Yinsen) explican que les sorprendió la llamada de Alejandro. «Nunca hemos hecho una falla ni un volumen tan grande y hacer el proyecto con Santaeulalia, una saga grande que hemos ido descubriendo, sería una gran ilusión. Hemos sido las segundas mujeres en hacer un cartel de Fallas y nos gustaría poder pasar a la historia por firmar la falla de la plaza del Ayuntamiento. Sería todo un reto», indica María Pradera.

En el taller de José Latorre y Gabriel Sanz, artistas que han logrado una gran proyección internacional con la falla municipal de 2018 que han ejecutado con Okuda San Miguel, no descartan concurrir de nuevo y aseguran que han quedado muy satisfechos con el resultado de este año. Según indicó José Latorre, «no descartamos repetir, aunque tampoco digo que sí».

En algunos corrillos se comentaba la posibilidad de que estos artistas hubieran buscado una alianza con PichiAvo, artistas plásticos valencianos que han revolucionado la Ciudad Fallera con un mural en la fachada recayente a la ronda norte donde se combina la disciplina clásica y el grafitti más rompedor. Desde el equipo PichiAvo explicaron ayer que no se ha producido esta circunstancia y que de momento no se plantean diseñar una falla.

Como curiosidad, detallan que son varios los artistas falleros que les han propuesto hacer «alguna falla de pueblo y para alguna Especial, pero hemos dicho que no».

Eso sí, añaden que «si alguna vez nos lanzamos a participar en la falla municipal, seguro que buscaríamos a Latorre y Sanz porque ya hemos colaborado y conocemos cómo trabajan». Y es que Latorre y Sanz han participado con PichiAvo en una exposición titulada 'Versus' que se puede visitar en la galería Underdogs Gallery de Lisboa. Como detallan los jóvenes valencianos, decidieron encargarles la producción de una columna corintia que ha dado como resultado una obra llamada 'Corinthian Hybris' de diez metros con intervenciones de grafitti.

Otro de los equipos que ayer no tenía claro presentarse al concurso es el formado por José Ramón Espuig y Ximo Esteve. Explicaron que la publicación de las bases del concurso se ha retrasado tanto, que ya están contratando trabajos con las comisiones. Manolo García o la saga Espinosa no se presentarán.

Incógnita en infantil

En el caso de la falla municipal infantil, faltará ver si Miguel Hache quiere repetir experiencia, tras el éxito logrado con El Principito.

José Luis Ceballos y Francisco Sanabria, que hicieron nueve impactantes fallas municipales infantiles, descartaron ayer presentarse en la presente edición, ya que han contratado con distintas comisiones, entre ellas se confirmó anoche la de la plaza de la Reina en Especial.

Anna Ruiz y Giovanni Nardin tampoco concurrirán, ya que opinan «que ya hemos plantado una falla infantil y hay que dejar paso a muchos otros artistas porque es la plaza de todos». Este año firmarán en Lepanto y también en Ripalda, en ambos casos la falla grande. Y en Pinedo-Tres Camins realizarán tanto la falla grande, como la infantil.

Desde Cap de Suro, Xavi Gurrea detalla que «estoy trabajando una idea en solitario. Además, Ariadna González y yo estamos mirando otra. No sé si presentaremos una o las dos». Gurrea reconoce que le «encantaría plantar en la plaza del Ayuntamiento porque además de ser un escaparate es un sueño. Desde pequeño he seguido a Joan Blanch, Bernardo Estela y Ceballos y Sanabria».