Alba Miquel, candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2018: «La Crida será muy emocionante porque ahora estaré arriba» La niña pertenece a la comisión de Rubén Vela-Doctor Waksman ÁLEX SERRANO Sábado, 7 octubre 2017, 01:30

Alba Miquel es un auténtico terremoto de rizos y sonrisas. Energía no le falta a la representante de la comisión Rubén Vela-Doctor Waksmann.

-¿Te esperabas estar en la corte?

uEdad 10 años (4-5-2007). uOcupación Colegio Salesianos San Juan Bosco.

-No. Fui la primera en salir y no me lo esperaba. Me emocioné mucho. Lloré un montón.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-Como componente de la Corte me va a gustar mucho la Crida.

-¿En qué participas en la falla?

-Hago de todo. Si me proponen una actividad la hago. Lo que más me gusta es hacer teatro.

-¿Qué te dijeron cuando saliste elegida?

-Me dieron la enhorabuena y me dijeron que disfrutara mucho.

-¿Qué dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Que si tienen hijas o primas que las hagan fallera mayor infantil porque es una experiencia que nunca olvidas y poder vivir tu sueño es muy bonito.

-¿Qué es lo que más te gustó el año pasado como fallera mayor infantil de tu comisión?

-Me gustó mucho la Ofrenda.

-Has hablado de la Crida como tu acto favorito, pero este año será distinta para ti.

-Sí, me encanta la Crida porque he ido muchas veces a verla. Ahora voy a estar arriba de las torres y veré a todos los falleros. Será muy emocionante.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Porque soy muy sociable, me encantan las Fallas y me gusta peinarme y vestirme de fallera.

-Recomiéndame una película y un libro.

-Peli favorita... me gusta mucho Mary Poppins. Y libros... es que me gustan todos.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-La plaza del Ayuntamiento.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Valenciano y Plástica.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-Quiero ser profesora de infantil.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-El de mi presentación, que era azul turquesa. Para la corte me gustaría un color rojo.

-¿Y alguna afición?

-El teatro, cantar y bailar.