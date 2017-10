Aitana Piquero, candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2018: «Hacía 20 años que mi comisión no situaba a nadie en la corte» La niña pertenece a la comisión General Barroso - Calvo Acacio ÁLEX SERRANO Viernes, 6 octubre 2017, 00:38

Aitana Piquero es una de las más mayores de la corte infantil. Sobre sus hombros descansan las ilusiones de su comisión, General Barroso-Calvo Acacio, que hacía más de veinte años que no metía una representante en las cortes de honor.

-¿Te esperabas estar en la corte?

Edad 11 años (25-12-2005). Estudios Colegio Soto Micó.

-No me lo esperaba para nada.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-Me gusta todo. Mis actos favoritos son la Exaltación y la Ofrenda.

-¿En qué participas en la falla?

-Hacemos bailes y teatro. Nos vestimos mucho de fallera y hacemos muchos juegos y animación.

-¿Qué te dijeron cuando saliste elegida?

-Estaban en la Fonteta. Me abrazaron todos y me dieron la enhorabuena porque hacía 20 años que no salía nadie de mi falla. Hicimos una especie de fiesta que bajaron hasta los que estaban de pijama.

-¿Qué dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Que gracias por apoyarme todo este año.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir en la corte?

-La Crida, la Exaltación y la Ofrenda.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Porque creo que soy educada, tengo saber estar, soy muy alegre, divertida y soy de las que aguantan.

-Recomiéndame una película y un libro.

-'Teen Beach Movie' y mi libro favorito es 'La chica del tren'.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-Las torres de Serranos. He ido como cinco veces con el cole.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Es que como ahora han cambiado las asignaturas y hay nuevos profes ya no lo tengo tan claro... el año pasado mi favorita era inglés, pero este año creo que me decanto más por lengua castellana.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-Sí, quiero estudiar laboratorio de medicina.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-Me encantó el que llevé este año de farol que fue un azul hielo.

-¿Y alguna afición?

-Me encanta bailar, hacer teatro y dibujar.