Los colectivos falleros piden a Pere Fuset que evite conflictos innecesarios

Por estas fechas se cumple ya la mitad del mandato del gobierno tripartito y es hora de hacer balance de la gestión de la concejalía de Cultura Festiva que preside Pere Fuset.

En dos ejercicios falleros son varias las polémicas que han saltado en los informativos nacionales, pero sin dudas la más destacada ha sido la polémica decisión de exigir a las candidatas a cortes que firmaran un as normas de obligado cumplimiento sobre protocolo y vestuario.

Los colectivos falleros consultados, tanto la Interagrupación, como las federaciones de Especial, Primera A o entidades como el Foro d'Opinió Bunyol d'Or o el Casal Bernat i Baldoví opinan que es un tema que se ha gestionado mal y que ha creado una mala imagen de la fiesta.

Todos los colectivos aseguran que el concejal se ha metido en charcos o debates innecesarios donde no había ninguna necesidad de entrar e incluso señalan que esto ha generado malestar y crispaciones en el mundo fallero con temas diversos, como los versos del Libro Fallero o la decisión de si la corte llevaba uno o tres moños. Suspenden al concejal en esta manera de gestionar la fiesta fallera.

Asamblea. Fuset (girado) presidió la noche del martes la Asamblea de Presidentes de Falla. / MANUEL MOLINES

Las entidades festivas argumentan que el concejal se reúne con los sectores de la fiesta, pero afirman que hace falta más diálogo. Explican que no sólo se trata de hablar, sino de escuchar y de hacer caso de lo que quiere el colectivo. Añaden que no les satisface que se tomen decisiones sin haber conseguido antes consensos o haber debatido temas, como por ejemplo, la negociación con la SGAE, que finalmente se solucionó.

Entre los asuntos que consideran que hay que mejorar, apuntan que se están gestionando temas con demasiada lentitud, por ejemplo, el pago de subvenciones a las fallas, que en la anterior legislatura se pagaban el mismo mes de marzo o en abril y que ahora todavía no se han hecho efectivas a todas las comisiones falleras, algo que está ahogando a las directivas. Tampoco ven claro que se convoque la segunda edición de las ayudas 'germanor' para hacer verbenas conjuntas sin haber pagado las primeras.

Afirman que la concesión de permisos, tanto de carpas como de actividades, sigue llegando demasiado tarde y genera intranquilidad y creen necesaria la creación de una ventanilla única en la Junta.

El concejal achaca el retraso en las ayudas a errores de las comisiones

Sólo 286 de las 384 comisiones han podido cobrar la tan reclamada subvención de falla que este año ha batido récord en la tardanza de pago. El concejal Pere Fuset justificó el hecho de que no hayan podido ingresar la ayuda todas argumentando que hay 200 incidencias por falta de justificantes o bien en el tema de ayudas a fallas o por iluminación. Esta respuesta no contentó a comisiones como Isabel La Católica. Fuset indicó que precisamente esta comisión era una de las que tenía incidencias y su presidente, Rafa Ferrando, no lo creyó y aseguró que hace tiempo que lo tenía resuelto. Muchos presidentes se levantaron de la asamblea enfadados por la respuesta. Una falla como Nou Patraix lamentó quedarse sin ayuda porque el sistema informático del ayuntamiento no funciona correctamente y su tramitación llegó tarde. Fuset también dijo que hay 7 comisiones que han presentado fuera de plazo su permiso para San Juan y tendrán que celebrarlo el 24 y no el 17.

Por su parte, el PP aseguró ayer que Fuset falta a la verdad. «Todavía no se ha llevado la convocatoria del programa 'germanor' a su aprobación en la Junta de Gobierno, circunstancia que Fuset conoce. Queda patente su poco respeto al pleno y a la asamblea. Miente porque las bases no están firmadas».