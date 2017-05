Crespo lleva la acusación de Fuset al juzgado

El concejal del grupo popular Félix Crespo presentó ayer una demanda de conciliación ante el juzgado para exigir al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, que se restracte en «de las acusaciones vertidas de filtración del boceto de la falla municipal de 2018 o, en su caso, probar ante un juez las injurias lanzadas a los medios y en las redes».

Crespo aseguró que solicitaron ver los bocetos de los artistas que concursaban «ejerciendo nuestro derecho, ya que el año pasado se nos impidió acceder a ellos, pero siempre estuvo presente la jefa de servicio. Sólo fue cinco segundos a coger un papel a su mesa que estaba a metro y medio y sólo teníamos delante los proyectos infantiles, el resto estaban guardados en carpetas cerradas». Según Crespo, «la miopía política de Fuset le lleva a querer perjudicar al PP cuando lo que está consiguiendo es perjudicar al mundo de la fiesta y parece que no ha aprendido con la reprobación que recibió hace seis meses». Añadió que «su incontenencia verbal y digital en las redes perjudica seriamente a una fiesta que no está acostumbrada a las convulsiones contínuas». Lamentó que «ya es costumbre de Fuset que no asuma sus responsabilidades y señale a otras personas ajenas de sus errores garrafales, como le indicó al alcalde Joan Ribó, para ocultar que todas las informaciones salen de su entorno, como ya es conocido por el colectivo fallero». El concejal popular urge a Ribó a que «rompa su silencio e inacción y tome medidas con un concejal que continuamente está generando problemas y que no está capacitado para ostentar esa responsabilidad. Al igual que no entendemos el silencio del grupo socialista».