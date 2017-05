Ramón Estellés: «El gestor cambia cosas para mejorar. El que lo haga por personalismos se equivoca»

Ha sido tres años presidente de Pedro Cabanes-Joan XXIII y dos años secretario. Se ha subido a los escenarios del teatro fallero, ha ensayado al grupo infantil y disfruta traduciendo o adaptando obras y es miembro activo de la agrupación Benicalap-Campanar. Ahora ha pedido una excedencia en la Conselleria de Hacienda para gestionar las fallas

-¿Gobernará para todos?

-Creo que es una obligación. Aunque siempre se marquen líneas, la idea es gobernar para los falleros.

-¿Se quedará fuera de las reuniones el carné de Compromís?

-Estoy en sectorial de Cultura festiva y economía, pero no tengo ninguna posición orgánica en el partido. Mi papel es hacer el trabajo de secretario general, es un cargo gris y que se centrará en la gestión.

-¿Es momento de congreso?

-Será una decisión de los presidentes. Yo no detecto ninguna urgencia. Primero se tendrá que configurar una propuesta y condiciones.

-¿Habrá normas para la corte?

-El concejal dijo que en todo caso se pondría en marcha una comisión de estudio de elaboración.

-¿Las que se hicieron firmar fueron un error?

-El contenido, se ha demostrado que fue un error.

-Los presidentes dijeron que en el Libro Fallero quieren los versos del Bernat i Baldoví. ¿Se tiene que elegir cada año?

-Yo no sé. Se dijo que los presidentes pueden votarlo todos los años. Poder, se puede hacer, otra cosa es que se crea conveniente este año.

-¿Y vale la pena ese desgaste?

-Yo creo que no, pero cuando se constituya la directiva de la Junta, seguramente será un tema a tratar.

-Cuando se votó el tema usted, como presidente, se salió de sala...

-Se votó dos veces. La primera se propuso por urgencia y yo, y muchos otros presidentes, que no podíamos plantearlo a nuestros falleros de base nos salimos. En segunda votación, apoyé un concurso con jurado nombrado por presidentes.

-¿Cómo será la relación con Lo Rat Penat?

-Debe ser correcta y normal. Es una institución con la que la Junta tiene relaciones eventuales por temas como los premios o si procede los versos. Yo no negaré nunca la trayectoria histórica de la institución. De hecho, cuando fui delegado de cultura de mi falla, en 2008, traje a Lo Rat Penat para que colaborará en una pasarela de indumentaria y actuó el coro.

-¿Es partidario de fijar a las comisiones un porcentaje de presupuesto para las fallas?

-Algunas comisiones tienen obligaciones ineludibles, como el pago de la hipoteca del casal. Por ejemplo, en mi falla la hipoteca supera el presupuesto de toda la semana fallera y de la creación de las fallas y hay comisiones que están pagando la insonorización. No puedes hacer cerrar una falla por una proporción de presupuesto. Hay comisiones que no pueden gastar mucho, pero hacer un gran trabajo cultural por el barrio a lo largo del año.

-Los falleros dicen que no están de acuerdo en que se cambien cosas que funcionan. ¿Qué opina?

-Habría que saber a qué se refieren para valorarlo. Cualquier gestor cambia cosas con la intención de mejorar, el que lo haga por personalismos, se equivoca.

-¿Ve bien una tasa fallera?

-No se puede hacer ninguna cosa improvisada. Tendría que ser un acuerdo de todas las partes. Podría ser favorable si realmente revierte en las fallas.

-¿Cómo haría para que los turistas experimenten las Fallas?

-Sería importante generar oferta todo el año para que se vea cómo se crea una falla, visitar los talleres, remunerando a artistas, y me gustaría que el teatro fallero llegara a más público de la Comunitat

-¿Hay que profesionalizar el trabajo de la Junta?

-Soy favorable a profesionalizar determinas secciones, como la de medios porque precisa dedicación. Y hay que buscar la fórmula para ofrecer un servicio de asesoramiento jurídico y de gestión económica a las comisiones.

-¿Irá a actos religiosos?

-Si me toca, iré. No hay problema. El domingo estaba como presidente en la procesión de la Virgen.

-¿Qué siente en la Ofrenda?

-Es un acto de militancia fallera al que no me puedo plantear no ir. Es un acto tradicional. Soy persona creyente, pero no me identifico con el catolicismo.

-¿Se viste de torrentí o de saragüell?

-No entiendo de indumentaria. Me dicen que soy muy malo vistiendo porque llevo el pantalón rayado y no solía aguantar pañuelo en la cabeza, pero tendré que hacerlo. Necesitaré asesoramiento, pero veo con buenos ojos la tendencia a recrear la indumentaria histórica.