Los artistas falleros quieren que las comisiones fijen una parte de su presupuesto al monumento

valencia. El gremio de artistas falleros lleva años reivindicando un apoyo al sector. Una de las medidas que han lanzado es que se mime la inversión que las comisiones destinan a la creación de fallas, puesto que en algunos casos los proyectos han mermado y la partida para los ninots tiene que medir sus fuerzas con otros gastos como las carpas o los actos lúdicos. La mayoría de federaciones consultadas no ven con malos ojos sentarse a debatir.

Ximo Esteve Vicemaestro y portavoz del gremio de artistas

«Se debe inculcar el valor cultural de la falla»

OAsegura que la propuesta que realizan la hacen por imperiosa necesidad. Afirman que no se trata de entrar en la economía de cada comisión, «pero no se debería de convertir en tónica habitual que haya algún colectivo que se gaste mucho más en fiestas que en la falla, que es lo que nos diferencia». Añade que hay que inculcar , «sobre todo a la gente joven, que son los que llevarán la comisión en el futuro el valor cultural de la falla. Está claro que tienen que invertir en actos para mantener los censos, pero sin descuidar la falla». Una de las ideas que lanzan es que cuando se fijan las normas del concurso de premios, se planteara destinar un tanto por ciento del presupuesto para este fin. «Se trata de cuidar la fiesta», indican.

Rafael Ferraro Pte. Federación de Especial

«Habría que buscar una fórmula para consensuarlo»

ORafael Ferraro explica, a título particular, que hace años ya hubo un reglamento que recogía que un tanto por ciento del presupuesto de las comisiones se destinara íntegramente a la creación de la falla. «No es algo nuevo. Funcionó unos años. Igual no es fácil, porque habría que revisar la contabilidad de las comisiones», pero añade que «se podría estudiar, igual que se está revisando el sistema de clasificaciones». Por eso, señala que podría ser un tema de debate «para hablar las comisiones con los artistas y con el Ayuntamiento para buscar una fórmula que ponga a todos de acuerdo». No sabe si quizá la solución podría ser «primar más a los que más inviertan».

Francisco Romero Pte. de la Federación de Primera A

«Hay que volver a poner en vigor un tanto por ciento»

ORomero recuerda que fue una medida que ya se aplicó algunos años. «Creo que hay que volverlo a poner en vigor por el bien de todos porque al final, sino se puede llegar a plantar cualquier cosa». Romero añade que la federación siempre ha sido monumentalista. «Evidentemente, puede que no sea una medida popular, pero creo que iría en pro de la fiesta, y más ahora que las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad». Propone que una opción, para no obligar, «sería que la falla que quiera entrar en el concurso de premios sea consciente de que hay unos mínimos exigibles porque hay algunos casos en que las comisiones podrían estar en primera y están en otras categorías más bajas». Afirma que sería una manera de garantizar la calidad. «Hay que abrir el debate, ver las necesidades y establecer unos mínimos que no agobien. El objetivo sería no imponer, sino debatir y consensuar».

Jesús Hernández Presidente de la Interagrupación de fallas

«Si se quiere debatir, ha de ser en mesas de trabajo»

OHernández parte de la base de que no van a opinar en nombre de las comisiones, «pero si se quiere cuestionar, se debería de estudiar en mesas de trabajo porque es difícil valorar qué dinero se puede gastar cada colectivo». Explica que en el penúltimo reglamento sí había marcado un mínimo, «pero habría que hablarlo porque puede que haya comisiones en aprietos por la hipoteca de los casales. Se tendría que ver con tiempo». A pesar de ello, añade que las comisiones tienen que ser conscientes de que se diferencian de otras fiestas de España precisamente porque plantan fallas.

Ramón Bernabéu Foro Bunyol d'Or

«Ya se hizo para mejorar las fallas y se debería retomar»

OEl presidente del Foro d'Opinió Bunyol d'Or apuesta por recuperar la cuota del tanto por ciento en la inversión de los monumentos. «Ya se hizo en su día para mejorar las fallas y creo que hay que retomarlo». Comenta que hay comisiones que invierten casi más en las fallas infantiles, para optar a premio, que en las grandes «y es algo que se debería de revisar. De hecho, ya se marcó una proporción que decía que la infantil debía ser un tercio de la grande».

Chimo Berlanga Pte. Federación Ingenio y Gracia

«Hay comisiones con gran censo y falla pequeña»

OEl nuevo presidente de la federación de Ingenio y Gracia afirma que es importante proteger las fallas. «Si se marcaran unos mínimos, las fallas de nueva creación tendrían claro lo que tienen que invertir». Y añade que «hace poco estuve hablando de este tema con el maestro mayor del gremio, José Ramón Espuig, y le dije que apoyaba la idea». Afirma que no se puede permitir que «haya fallas con gran censo y monumentos pequeños y más ahora que las Fallas son Patrimonio de la Humanidad».

Óscar Rueda Casal Bernat i Baldoví

«Se podrían establecer tramos según el censo»

ORueda indica que no han debatido el tema, «pero estamos de acuerdo en que la falla es la parte esencial de la fiesta y todo lo que sea garantizar la pervivencia nos parece bien». Apunta que no es mala idea, «siempre que se respete las posibilidades económicas de cada comisión. Se pueden buscar medidas que supongan mínimos porque quizá en algunos casos falte prestar más atención a las fallas». Y añade que la base es el «diálogo y consultar el tema para que el corte no haga peligrar ninguna falla. Se podrían establecer tramos según el censo».