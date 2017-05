«Fuset debería hacer caso al mundo fallero para evitar conflictos innecesarios»

Jesús Hernández ha sido reelegido presidente de la Interagrupación dos años más. Las elecciones tuvieron un final de infarto, ya que se produjo un empate con once votos a su favor y once para la candidatura de Fernando Manjón, que fue miembro de la directiva. Al final, el segundo decidió retirarse para no alargar el proceso y mantener unido al colectivo.

Es la primera vez que se producía empate. ¿Barajaba este final?

Sabíamos que había mucha igualdad. Cada candidato nos habíamos hecho cuentas. Nosotros manejábamos un 12-10; 11-10 y una abstención e incluso el empate.

Si los dos se veían ganadores, alguna agrupación había manifestado buenas intenciones a ambos.

Eso parece, pero los votos son secretos.

¿Le pilló por sorpresa la retirada de Manjón tras el empate?

No me esperaba la retirada. La hubiera esperado semanas antes, porque le pedimos que no se presentara y que se integrara en el equipo, pero decidió seguir y era libre de hacerlo. Tras conocer el empate, dijo que se retiraba porque entendía que tenía que acabar ya para estar todos unidos y trabajar en pro de las fallas

¿Lo reintegrará en su equipo?

La intención es que todos colaboremos. No nos cerramos en banda.

¿Era momento de tener dos candidatos?

Creo que no porque habíamos conseguido hacer un estamento compacto, pero nos puede servir para hacernos más fuertes.

Ha habido mucho tira y afloja con el concejal Pere Fuset. ¿Tiene que cambiar el chip?

Pienso que el concejal tiene que intentar hacer más caso de las opiniones o consejos que recibe del mundo fallero y ganaremos todos y se evitarán conflictos innecesarios.

¿En qué debería hacer apoyar?

Necesitamos financiación para las fallas. Fuset debería de apretar más a las instituciones europeas, en Madrid y a la Generalitat porque reivindicamos una ayuda de al menos 10 millones, ya que el impacto en Valencia y provincia es grande.

¿Cree necesario un congreso?

Lo primero es preguntar a las fallas, no que el concejal lo convoque. En la asamblea alguna falla lo ha pedido, pero son los presidentes los que tienen la última palabra.

La Interagrupación hizo una mesa para ver qué cambiar del reglamento fallero, ¿recuerda los puntos?

Era para actualizarse con leyes vigentes. No veo la necesidad de abrir un congreso por llevar o no las bandas o las carambas porque no se les multa. Quizá no está clara la disposición final que dice que para cambiar cualquier punto hay que hacer un congreso, pero tampoco estaría bien que en cada asamblea se cambiaran cosas. Debería ser con la aprobación del 80% de las fallas.

¿Apuesta porque las fallas se desvinculen del Ayuntamiento?

A título personal, no es positivo.

Para lograr más patrocinadores ¿hay que hacer una campaña para atraer turismo de calidad?

Estaría bien, pero antes es más preciso que nos ayuden a hacer campañas para que los vecinos de Valencia se apunten como falleros y en lugar de 100.000, podríamos ser 500.000. Somos entidades culturales, con actos multidisciplinares y que creamos puestos de trabajo.

Manjón proponía que las elecciones se hagan cuando se nombren presidentes de agrupación o antes de que cambien. ¿Cómo ve la idea?

Estudiaremos la situación y entre todos buscaremos una solución.

Fuset le ha tendido la mano, pero le pide que incorpore mujeres. ¿Qué opina?

Hay ganas de sumar y trabajar por el colectivo.