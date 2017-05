La retirada de Manjón tras un empate deja la Interagrupación en manos de Hernández

Jesús Hernández fue reelegido anoche por dos años más presidente de la Interagrupación de Fallas. La elección celebrada ayer en el casal de Valencia-Teodoro Llorente en Xirivella fue de infarto.

Las 22 agrupaciones con derecho a voto emitieron su fallo de forma secreta y el resultado fue un empate a 11 puntos entre el reelegido Henández y la alternativa encabezada por Fernando Manjón.

Era la primera ocasión en que producía este insólito resultado en la Interagrupación y en principio lo que preveía el estatuto es que se repitieran las elecciones una semana más tarde. Pero la sorpresa llegó cuando Manjón decidió retirar su candidatura y dejar el colectivo en manos del anterior presidente.

Tras esta histórica decisión, Manjón explicó a LAS PROVINCIAS que si «me presentaba era para intentar ayudar, al comprobar el empate, he pensado que no valía la pena alargar el proceso electoral para que no se debilitara el organismo». También aseguró que «sabía que el tema estaba apretado pero no esperaba un empate».

Por su parte, Hernández se mostró feliz y dijo que seguirá trabajando para defender los intereses de las fallas y continuar dialogando con administraciones y sectores como el turismo.