Fuset no aclara si el secretario de la Junta Central Fallera será militante de Compromís

valencia. El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, explicó ayer que el nombre del nuevo secretario general de la Junta Central Fallera no se sabrá hasta que se presente en el pleno de la Junta.

A la pregunta de si será una persona militante de Compromís no quiso concretar. Sólo indicó que «será una persona muy implicada con la fiesta fallera y que cumpla los perfiles que se piden para coordinar la Junta. Tendrá su titulación y con perfiles que otros no cumplían», en referencia a la anterior legislatura.

No quiso aclarar si será o no militante de Compromís y se limitó a recalcar que la Junta Central Fallera «es un organismo autónomo municipal. Será una persona de confianza». Acto seguido dijo que no se podía avanzar nada más. Incluso bromeó al decir que «nadie va a acertar las quinielas».

A la pregunta de si dará explicaciones de la no renovación de confianza a Pepe Martínez Tormo, Fuset comentó que «todos los miembros de la directiva saben perfectamente que entran en el cargo por un año, por un ejercicio. En su momento, se explicará la nueva directiva y sus perfiles». A continuación, dio las gracias a la dedicación de Martínez Tormo.

Preguntado por si se ha pensado un nuevo puesto en algún organismo o en Turismo para el exsecretario general, el concejal respondió que no hay pensada ninguna dedicación laboral para él.

Por otro lado, comentó que tiene pendiente una reunión con el Ministerio de Cultura para pedir apoyo al sector de los artistas falleros. «Uno de los puntos que quiero tratar es el de los materiales para ver soluciones al suministro del cartón, ya que la última fábrica que lo creaba para las fallas cerró». También comentó que quieren optar a ayudas europeas para los artistas para industrias creativas.