El mundo fallero quiere más representación en el jurado de las fallas municipales

valencia. Con las bases de las fallas municipales pendientes de publicar, los colectivos falleros consultados por LAS PROVINCIAS quieren tener más representación como jurados de los proyectos que se plantan en la plaza del Ayuntamiento.

El presidente de la Interagrupación de fallas, Jesús Hernández, lo tiene claro. «Tiene que haber más peso del mundo fallero en el jurado. El pasado ejercicio había en número más cantidad de expertos de distintas instituciones que representantes falleros».

Propone que entidades como la Federación de Especial y la de Primera A estén presentes, «porque hacen una gran apuesta cada año en fallas y tienen mucho que decir». Hernández lanza esta iniciativa al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y opina que «las fallas municipales no han gustado de forma mayoritaria y hay que buscar proyectos donde la gente quede contenta».

En la anterior edición, la primera ocasión en la que los grupos políticos con representación municipal no tuvieron ni voz ni voto, eligieron la falla grande municipal la Federación de Especial Ingenio y Gracia; el gremio de artistas; los Diseñadores de Valencia; el Círculo de Bellas Artes y la Universitat. Y en el caso de la infantil, el gremio; la Interagrupación; los Ilustradores Valencianos; el Instituto Universitario de Innovación Educativa y Creatividad y la Politècnica.

Hernández explica que «la Interagrupación y la Federación de Ingenio y Gracia deberíamos de estar en ambas fallas y no sólo en una, igual que la Federación de Especial y Primera A». No se opone a que haya otras voces, «pero no deberían de ser mayoría respecto a los falleros».

La propuesta de la Interagrupación tiene el apoyo de la Federación de Especial. Su presidente, Rafa Ferraro, indica que «algo entendemos. Sería lógico que nos llamaran y aunque no fuera un presidente concreto, podríamos designar una persona del mundo de la fiesta. En Bellas Artes puede haber muchas tendencias, pero las fallas son fallas».

El presidente de la Federación de Primera A, Francisco Romero, añade que «lo lógico es que haya más proporción de falleros, que son los que trabajan por la fiesta». Desde el grupo popular, el concejal Félix Crespo, propuso que sean las 390 comisiones las que elijan las fallas municipales con voto telemático.

Otro punto que piensan que se debería de revisar es el de la fecha de convocatoria. «Como muy tarde la primera semana de abril deberían de estar ya publicadas para que los artistas se planteen si cogen más encargos de comisiones o si optan por la municipal», indicó Hernández. Algunos artistas falleros consultados incluso opinaron que sería mejor que se conocieran ya en marzo.

Desde el gremio indicaron que en breve se reunirán con la Junta para consultar las bases, pero reconocen que «no estaría mal que se publicaran nada más acabar marzo, igual que hemos pedido que convoquen antes las carrozas para la Batalla de Flores». Sobre los artistas que optarán a las fallas municipales, Manolo García comenta que esperará a conocer las bases, igual que Anna Ruiz y Giovanni Nardin. José Luis Ceballos y Francisco Sanabria sí quieren presentarse, lo mismo que Carlos Mondriá y Elena Atienza.