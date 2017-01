El PP critica que Pere Fuset vaya a Fitur sin llevar el cartel de Fallas, que es la imagen de la fiesta

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido promocionar este año las Fallas en Fitur sin el cartel de fiestas oficial, puesto que la imagen de las Fallas de 2017 sigue sin hacerse pública. Esta es una de las principales críticas que ha querido manifestar el concejal del grupo popular Félix Crespo, que asegura que después de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas, sigue sin conocerse el trabajo realizado por el equipo escogido, Demano y Quirós.

Según indicó Félix Crespo, "no se puede entender que a un mes del comienzo de la celebración de la Crida, acto que abre la celebración de las Fallas, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1980 y Patrimonio Inmaterial desde 2016, no se conozca el cartel". Añade que no se puede entender que acudan a Fitur, uno de los principales escaparates turísticos, y no aprovechen la ocasión para difundir la imagen del cartel.

Crespo se hace eco de unas declaraciones del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, realizadas el 20 de enero de 2016 en referencia al cartel, y explica que entonces "dijo que era recomendable sacar el cartel de cara a Fitur, ya que en Navidad la atención está centrada más en los turrones y los regalos". Y añade que el pasado 27 de diciembre "Fuset también comentó que los carteles de Fallas no tienen que guardarse en un cajón, sino que han de cumplir una función muy importante porque con ellos promocionamos la fiesta. Y luego resulta que se va a Fitur sin el cartel de Fallas".

Crespo critica que se diera a conocer las autores el pasado 23 de diciembre "y a la vez, han desaparecido de las bases de la convocatoria de esta edición las fases de la convocatoria, que es donde se fijaban los plazos para cada trámite hasta su presentación pública".

El concejal del grupo popular opina que Fuset "considera este concurso como su juguete, con el que hace y deshace sin respetar las mínimas normas administrativas de derecho a la información y transparencia".

Crespo también ha criticado las declaraciones del alcalde de Valencia, Joan Ribó, en Fitur, donde ha señalado la importancia de las Fallas como elemento de cohesión social. "Tarde se ha dado cuenta de la importancia del colectivo fallero, porque ha pasado de ser el tutor de la 'Intifalla' a alabar la fiesta. Sólo le resta conseguir que su concejal de Fiestas asimile esos conceptos de diálogo, tolerancia e integración y se ponga a trabajar para unir y armonizar un colectivo fallero que ha conseguido fracturar y enfrentar hasta el punto de conseguir que haya sido reprobado por primera vez en la historia de las Fallas un presidente de la Junta Central Fallera".