Programa provisional de las Fallas 2017

Junta Central Fallera ha presentado un programa de las Fallas 2017 provisional en el que se recogen los principales actos que se celebrarán de enero a marzo dentro del calendario fallero. Entre las fechas más señaladas destaca la exaltación de Raquel Alario el viernes 27 de enero y la de Clara Parejo el sábado 28 de enero. La Crida se celebra el domingo 26 de febrero y la exposición del Ninot se inaugurará el viernes 3 de febrero.

Las mascletàs se celebrarán del 1 al 19 de marzo, así como los castillos del 16 al 18, teniendo en cuenta un 'espectáculo pirotécnico' tras l'Alba de les Falles el 15 de marzo. El sábado 4 de marzo tendrá lugar la Cabalgata del Ninot y una mascletà de colores. El domingo 5 de marzo la tradición se cumplirá con el Cant de l'Estoreta organizado por la Falla Plaza del Árbol. El sábado 11 de marzo se celebrará un espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento y en la semana grande de las Fallas los actos tendrán lugar como viene siendo habitual, destacando la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados los días 17 y 18, Nit del Foc en la noche del 18 al 19 de marzo y la cabalgata del fuego el 19 de marzo antes de la cremà de los más de 700 monumentos falleros que se plantan en la ciudad de Valencia

Consulta aquí el programa de las Fallas de Valencia 2017 provisional:

Divendres 13 de gener

A les 22:00 hores: Gala de la Cultura al Teatre Principal

Diumenge 15 de gener

A les 18:00 hores: Gala de la Cultura Infantil al Teatre Principal

Divendres 27 de gener

A les 22:00 hores: Solemne exaltació de la Fallera Major de València, Raquel Alario Bernabé, i la seua cort d’honor al Palau de la Música. En acabar l’exaltació, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color.

Dissabte 28 de gener

A les 18:00 hores: Solemne exaltació de la Fallera Major de València, Clara María Parejo Pérez, i la seua cort d’honor al Palau de la Música. En acabar l’exaltació, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color.

Dilluns 30 de gener, dimarts 31 de gener i dimecres 1 de febrer

De 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 21:00 hores: Recepció dels ninots per a l’Exposició del Ninot al Museu de les Ciències.

Dijous 2 de febrer

A las 21:30 hores: XI Gala de la Pirotècnia al Saló de Cristall

Divendres 3 de febrer

A les 19:30 hores, inauguració de l’Exposició del Ninot. En acabar, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color.

Dissabte 04 de febrer

A les 12:00 hores: Presentació del Llibre Faller i de les activitats complementàries. Exposició del Ninot.

Diumenge 05 de febrer

A les 09:00 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de Llorer i Brillants per la Fallera Major de Valencia al Palau de l’Exposició.

09:15 hores: Sector Benicalap y Sector Campanar

10:30 hores: Sector Patraix y

11:45 hores: Sector Mislata

13:00 hores: Sector Olivereta

A les 16:15 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de Llorer i Brillants per la Fallera Major de Valencia al Palau de l’Exposició.

16:30 hores: Sector Quatre Carreres

17:45 hores: Sector Creu Coberta

19:00 hores: Sector Pilar – Sant Francesc

Dissabte 11 de febrer

A les 09:00 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major Infantil de València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició.

09:15 hores: Sector l’Olivereta, Sector Poblats al Sud y Sector Quart de Poblet - Xirivella

10:30 hores: Sector Benicalap, Sector Campanar, Sector Patraix y Sector Mislata

11:45 hores: Sector Pla del Reial - Benimaclet, Sector Jesús y Sector Rascanya

13:00 hores: Sector Quatre Carreres, Sector la Creu Coberta y Sector Algirós

A les 16:15 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de Llorer i Brillants per la Fallera Major de Valencia al Palau de l’Exposició.

16:30 hores: Sector Botànic - la Petxina

17:45 hores: Sector Algirós

Diumenge 12 de febrer

A les 09:00 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de Llorer i Brillants per la Fallera Major de Valencia al Palau de l’Exposició.

09:15 hores: Sector Quart de Poblet - Xirivella

10:30 hores: Sector Poblats al Sud

11:45 hores: Sector Rascanya

13:00 hores: Sector la Roqueta - Arrancapins

A les 16:15 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de Llorer i Brillants per la Fallera Major de Valencia al Palau de l’Exposició.

16:30 hores: Sector Pla del Real - Benimaclet

17:45 hores: Sector Benimàmet - Burjassot – Beniferri

Dissabte 18 de febrer

A les 09:00 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major Infantil de València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició.

09:15 hores: Sector Saidia, Sector el Canyamelar – el Grau - Nazaret, Sector Russafa A y Sector Russafa B

10:30 hores: Sector Camins al Grau, Sector Malva-rosa – el Cabanyal - Beteró y Sector el Pilar – Sant Francesc

11.45 hores: Sector la Roqueta, Sector la Seu - la Xerea – el Mercat y Sector Pla del Remei – Gran Via

13:00 hores: Sector Benimàmet – Burjassot - Beniferri, Sector el Botànic – la Petxina y Sector el Carme

A les 16:15 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions al Palau de l’Exposició e Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions al Palau de l’Exposició.

16:30 hores: Sector la Saïdia

17:45 hores: Sector La Seu – la Xerea – el Mercat

Diumenge 19 de febrer

A les 09:00 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de Llorer i Brillants per la Fallera Major de Valencia al Palau de l’Exposició.

09:15 hores: Sector Camins al Grau

10:30 hores: Sector Malva-rosa – el Cabanyal - Beteró

11:45 hores: Sector el Canyamelar – el Grau - Natzaret

13:00 hores: Sector el Carme

A les 16:15 hores: Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de Llorer i Brillants per la Fallera Major de Valencia al Palau de l’Exposició.

16:30 hores: Sector Jesús

17:45 hores: Sector Pla del Remei – Gran Via

19:00 hores: Sector Ruzafa “A” y Sector Ruzafa “B”

Divendres 24 de febrer

A les 21:00 hores : Gran Gala Fallera al Pavelló 5 de la Fira de València

Diumenge 26 de febrer

A les 07:30 hores: Despertà Infantil

A les 07:40 hores: Despertà. En acabar la despertà, final amb un terratrèmol espectacular. A continuació, s’oferirà un desdejuni faller a tots els participants.

A les 12:30 horas: Entrada de Bandes de Música

A les 14:00 horas: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 20:00 hores: Crida a les Torres dels Serrans. En acabar, efectes de llum i color amb espectacle pirotècnic.

Dimecres 1 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dijous 2 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Divendres 03 de març.

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 21:00 hores: Gran Gala de l’Esport

Dissabte 4 de març

A les 11:00 hores: Parc de Bombers de l’avinguda de la Plata, celebració de la festivitat del patró del cos amb visita de la Fallera Major Infantil de València y la cort d’honor.

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 18:00 hores: Cavalcada del Ninot per l’itinerari següent: Eixida de la Glorieta, pel carrer de la Pau, Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament, Marqués de Sotelo i final al carrer de Xàtiva.

A las 00:00 hores: Mascletà de colors a la plaça de l’Ajuntament.

Diumenge 5 de març

A les 10:00 hores: Concurs del Cant de l’Estoreta, organitzat per la Falla Plaça de l’Arbre i patrocinat per la Junta Central Fallera

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dilluns 6 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dimarts 7 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dimecres 8 de març

A les 11:00 hores: Visita de la Fallera Major de València i la cort d’honor al Parc de Bombers de l’avinguda de la Plata.

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dijous 9 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 18:00 hores: Homenatge de les Forces Armades a les falleres majors de València

Divendres 10 de març

A les 12:00 hores: Eixida de la Ronda Fallera de Cotxes de l’Antigor

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dissabte 11 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A las 00.00 hores: Espectacle nocturn amb pirotècnia

Diumenge 12 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dilluns 13 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Dimarts 14 de març

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 17:00 hores: Clausura de l’Exposició del Ninot Infantil

A les 18:00 hores: Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat infantil del 2017

A les 18:15 hores: Recollida dels ninots infantils per part de les comissions falleres.

Dimecres 15 de març

A les 09:00 hores: Plantà de totes les falles infantils

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.

A les 17:00 hores: Clausura de l’Exposició del Ninot

A les 17:30 hores: Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat del 2017

A les 17:45 hores: Recollida dels ninots per part de les comissions falleres

A les 00:00 hores: L’Alba de les Falles amb espectacle pirotècnic.

Dijous 16 de març

A les 09:00 hores: Plantà de totes les falles

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 16:30 hores: A la tribuna instal·lada davant de l’Ajuntament, repartiment de premis obtinguts per les falles infantils en les diferents seccions, així com de presentacions infantils, Cavalcada del Ninot i llibrets de falla.

A les 00:00 hores: Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda

Divendres 17 de març

A les 09:30 hores: A la tribuna instal·lada davant de l’Ajuntament, repartiment de premis obtinguts per les falles en les diferents seccions, així com pels concursos de carrers adornats i il·luminats, presentacions i de llibrets de falla.

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 15:30 hores: OFRENA

CARRER SANT VICENT

15.30 hores: la Seu - el Mercat

16.00 hores: Botànic

17:00 hores: Quart de Poblet - Xirivella

18:30 hores: Jesús

19.30 hores: Mislata

20.30 hores: la Creu Coberta

21:30 hores: el Pilar – Sant Francesc

22:30 hores: Patraix

23:30 hores: Cases Regionals

23:35 hores: Juntes locals

23.40 hores: Falla Sapadors – Vicent Lleó

23.45 hores: Fallera Major Infantil de València i cort d’honor

CARRER DE LA PAU

15.30 hores: la Xerea

16:00 hores: Rascanya

17.15 hores: Camins al Grau

19:00 hores: Russafa A

19:45 hores: Russafa B

20:30 hores: Pla del Real – Benimaclet

22:00 hores: el Canyamelar – el Grau - Natzaret

A la 01:00 hores: Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda

Dissabte 18 de març

A les 11:00 hores: Homenatge al poeta Maximilià Thous, al seu monument, situat a l’encreuament dels carrers de Sagunt i Maximilà Thous, amb la col·laboració especial de la Falla Fra Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous.

A les 12:00 hores: Homenatge al mestre Serrano, que tindrà lloc al seu monument de l’avinguda del Regne de València

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

A les 15:30 hores: OFRENA

CARRER SANT VICENT

15.30 hores: la Saïdia

17:00 hores: el Carme

17.45 hores: Benicalap

19:00 hores: Campanar

20:00 hores: la Roqueta - Arrancapins

21.30 hores: l’Olivereta

23:00 hores: Cases Regionals

23.15 hores: Falla Ferran el Catòlic – Àngel Guimerà

23.20 hores: Fallera Major de València i cort d’honor

CARRER DE LA PAU

15.30 hores: Algirós

16.30 hores: Poblats al Sud

17:30 hores: Quatre Carreres

19:00 hores: Pla del Remei – Gran Via

20:00 hores: Benimàmet – Burjassot - Beniferri

21:45 hores: la Malva-rosa – el Cabanyal - Beteró

A les 01:30 hores: GRAN NIT DEL FOC Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda

Diumenge 19 de març

A les 11:00 hores: Al pont de Sant Josep, les falleres majors de València i les seues corts d’honor faran una ofrena de flors davant de la imatge del patriarca. En acabar l’acte, mascletà patrocinada per la Falla Doctor Olóriz.

A les 12:00 hores: Missa solemne en honor de Sant Josep a la Seu de València, oficiada per l’arquebisbe de València, monsenyor Antonio Cañizares, oferida per Junta Central Fallera i el Gremi de Fusters, amb l’assistència de les falleres majors de València i les seues corts d’honor.

A les 14:00 hores: Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.

A les 19:00 hores: Cavalcada del Foc pel carrer de de Colom, des del carrer de Russafa fins a la plaça de la Porta de la Mar

A les 22:00 hores: Cremà de les falles infantils

A les 22:30 hores: Cremà de la falla infantil que haja obtingut el primer premi de la secció especial

A les 23:00 hores: Cremà de la falla infantil de la plaça de l’Ajuntament

A les 00:00 hores: Cremà de totes les falles de València

A les 00:30 hores: Cremà de la falla que haja obtingut el primer premi de la secció especial

A les 01:00 hores: Focs aeris a la plaça de l’Ajuntament i cremà de la falla municipal