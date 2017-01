Una historia rocambolesca

Desde el jueves, mucho ha cambiado en el seno de la Junta Central Fallera. Tras su publicación en LAS PROVINCIAS, el enfado en el mundo fallero por las normas de comportamiento y vestimenta de las cortes de honor y de las falleras mayores ha forzado al concejal de Fiestas, Pere Fuset, a pasar del plan original de revisar las normas para el ejercicio de 2018 a suspenderlas. El catalizador fue, además de su publicación, las declaraciones de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mònica Oltra, que tildó las normas de «incompatibles con la democracia, con los valores y con la ley».

Jueves, 17 de noviembre

La previsión era revisarlas de cara al próximo ejercicio

1Las normas se publicaron en la página web de la Junta Central Fallera el pasado jueves, después de que Fuset obligara a las cortes de honor y falleras mayores de este año a firmarlo. Entonces, la JCF trabajaba con la previsión de revisar las normas de cara al ejercicio de 2018, como se comprometió el edil en la asamblea de presidentes de octubre tras la presión de varios dirigentes falleros. Sin embargo, todo cambia con su aparición en los medios de comunicación.

Viernes, 18 de noviembre

Tres versiones en menos de veinticuatro horas

2Tras su aparición en la prensa, la vicepresidenta Oltra dio una rueda de prensa en la que la dirigente del partido al que pertenence Fuset (y fallera) cargó contra el presidente de la JCF al asegurar que el documento «es incompatible con los tiempos que corren y con el ordenamiento jurídico». Oltra llega a asegurar que alguna frase «pone los pelos de punta». Estas palabras de la vicepresidenta cambian la decisión de Fuset, que ese mismo día por la mañana había trasladado a este periódico que la intención era modificar las normas ya de cara a este ejercicio. Para ello, iba a crear una mesa con representantes del mundo fallero y con miembros de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, por la tarde, a las 17 horas, y preguntado de nuevo por LAS PROVINCIAS, asegura que las normas se cambiarán antes de que el Consell las revise, lo que según Oltra pasará esta semana. Pero a las 20.55 horas, la Junta Central Fallera emite un comunicado en el que anuncia que las normas de vestimenta de particular quedan suspendidas hasta que sean revisadas. Fuset también criticó el reglamento el mismo viernes: «No me gusta pero no puedo actuar unilateralmente porque quería abrir el debate»

Domingo, 20 de noviembre

Fuset se defiende: las normas existían antes que él

3Ayer, la Junta Central Fallera puso toda su maquinaria a trabajar. La abrumadora unanimidad en las críticas de falleras mayores y expresidentes del órgano forzó a los miembros de la dirección a rebuscar en los archivos del ente. Y encontraron varios documentos que remitieron a los medios de comunicación anoche al filo de las 22 horas. En el documento, la JCF responde únicamente al emitido por los expresidentes y lamenta «la polémica que ha provocado» el documento, que tilda de «asunto ajeno al interés de la inmensa mayoría del colectivo fallero de promocionar y desarrollar la fiesta en todos sus ámbitos». Además la Junta asegura que obran en su poder «los diferentes manuales que se utilizaron durante la última década para regular la actuación de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor». «Obran en poder de JCF las pruebas que demuestran que dichos documentos fueron utilizados para el fin para el cual fueron concebidos», detalla la JCF, que «lamenta» que anteriores dirigentes cuestione su existencia. Fuset reconoció el «error» de dar el documento a las cortes y asegura que abre «un periodo de reflexión para asumir responsabilidades».

Félix Crespo, presidente de la JCF entre 2003 y 2011, reconoce que esos documentos existen pero dice que son «borradores» que nunca llegaron a ponerse en práctica ni a la asamblea de presidentes. «La prueba es que no tienen membrete oficial», explica el concejal.