Ribó: «La firma del documento por parte de Fuset ha sido un error garrafal»

El reglamento que por primera vez la Junta Central Fallera ha hecho firmar a las cortes y falleras mayores para comprometerse a no llevar escotes, faldas cortas o transparencias sigue generando reacciones. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha asegurado hoy que el hecho de haber hecho firmar este documento "me parece un error garrafal".

Sobre la creación de esta normativa, ha querido hacer referencia a que antes de algún modo ya existía y dijo "aunque sean normas orales o escritas o más o menos públicas son poco presentables. No deberían de haber existido nunca". según Ribó, "estas normas han circulado en privado - en referencia a gobiernos anteriores- porque no podían salir al público ya que cualquier persona se hubiera dado cuenta que se contraponen a la libertad de la mujer". Por eso ha anuncia que se revisarán desde la Concejalía de Igualdad. El alcalde no ha dudado en decir que se han de eliminar y en caso necesario introducir otras.

Dimisiones

A la pregunta de si debería haber dimisiones, el alcalde ha dicho: "yo no lo sé. No sé si sí o si no. Cedí las competencias al concejal Pere Fuset y él tendrá que tomar estas determinaciones. En todo caso me parece un error garrafal".

En esta comparecencia pública también se le ha preguntado por qué se les hizo firmar si el propio Pere Fuset no estaba conforme y Ribó ha intentado salir del paso al decir que él no conocía el documento. "Si yo lo hubiera conocido lo hubiera eliminado antes. Cuando leí el escrito vi que estaban en profunda contradicción con lo que hubiera hecho yo como alcalde".

Sobre la cuestión de qué punto le parece más fuerte ha dicho que "hay tantos detalles alucinantes, que no es sólo cosa de un puntito sino de la forma general de entender el comportamiento de la mujer, ya que se recoge de forma antigua y casposa. Las mujeres son mayores de edad para saber cómo vestir, pensar y tener iniciativa propia".

A pesar de reconocer el error ha querido escudarse en el lado positivo al decir que hacerse público ha servido para ahora abrir el debate para cambiar el documento, algo que harán en la Asamblea de Presidentes de mañana. Ribó ha concluido su discurso diciendo que "lo que ha pasado ahora tiene una pequeña virtud: que lo ha hecho público, lo conocemos y ya sabemos que hay que cambiarlo".

Patrimonio Inmaterial de la Unesco

El alcalde ha asegurado que esta polémica no afectará a la candidatura de las Fallas a Patrimonio Inmaterial de la Unesco "ya que ha sido una tronada, una balsa de agua, pero la candidatura de las Fallas es lo suficientemente potente para salir adelante y ya hemos pasado todos los primeros filtros".