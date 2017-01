Las Fallas de Valencia por el mundo

Las Fallas de Valencia viven un momento de internacionalización a la par con el proceso de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La máxima distinción concedida a la fiesta josefina redondea un periodo de tiempo en el que las Fallas de Valencia han viajado a Estados Unidos y Reino Unido, mientras que otros países han recibido a una expedición fallera en busca de dar a conocer la fiesta.

Cada año, la Asociación Cultural Fallers pel Món celebra un fin de semana fallero en una ciudad de España. Granada y Toledo han vivido ya cómo son las Fallas de Valencia y en 2017 será Zaragoza la ciudad española que reciba a una expedición de más de mil personas que viajan desde la Comunitat para vivir una mascletà, una cremà, una ofrenda de flores y una plantà al más puro estilo fallero pero a cientos de kilómetros de distancia de Valencia.

Fenómeno Burning Man

Pasando las fronteras nacionales. Este 2016 será recordado por el monumento fallero que se plantó en el certamen Burning Man americano. A principios del mes de septiembre una falla llegaba a Nevada. 'Renaixement' era un 'pedazo' de la fiesta fallera a miles de kilómetros de Valencia.

David Moreno y Miguel Arraiz fueron los encargados de firmar un proyecto en el que 150 personas pusieron su granito de arena para que el monumento fuera una realidad. Un monumento 'colaborativo' que agrupó a casi 500 personas para que el Burning Man contará con un monumento fallero.

Viaje a Lancaster

En noviembre también hay Fallas. Lancaster fue testigó de la plantà y cremà de un monumento infantil. El 'Light Up Lancaster' recibió a una comitiva fallera que encabezada la fallera mayor de Valencia de 2017, Raquel Alario. Mario Gual firmó una falla que repasaba a las personalidades de la ciudad británica bajo el lema 'D for Dinosaur'. Así, los habitantes de Lancaster y los visitantes al festival pudieron contemplar un monumento fallero en su máxima dimensión.

Bruselas y Texas

Coincidiendo con la celebración del Burning Man, Texas vivía unas jornadas falleras. El festival Langdon Weekend of the Arts se centró en la fiesta fallera bajo el lema 'The Fallas from Valencia in Texas'. La cita que repasa aspectos artísticos contó con conferencias y exposiciones de una fiesta fallera que se abría al mundo en uno de los certámenes de arte más destacados del panorama americano.

La última visita internacional de la fiesta fallera antes de la designación como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ha sido a Bruselas. Raquel Alario y la comitiva de Junta Central Fallera visitaron instituciones europeas en busca de apoyos para una candidatura que viajaba a Etiopía tras conocer que se encontraba en el listado final de candidatos a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.