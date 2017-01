El casal de Visitación-Orihuela, a la espera de mediciones

Los falleros de Visitación-Orihuela siguen sin poder poner música, ni megafonía y ni tampoco la televisión. A pesar de que invirtieron un presupuesto importante en la insonorización del local, un vecino alegó tener problemas de ruido y, aunque los falleros afirman que han realizado modificaciones para no causar molestias a nadie, siguen a la espera de que el Ayuntamiento vuelva a hacer mediciones para comprobar si todo esta correcto. Según explica el presidente, Pep Martínez Cano, «llevamos en danza con el problema desde hace cuatro años, que es cuando compramos el casal. Tras las últimas modificaciones, ya estamos algo más de tres meses esperando que los técnicos municipales puedan venir a comprobar si está correcto».

Casualmente, la reunión que mañana celebrará la Interagrupación, con la asistencia de concejales, se realizará en este casal, donde podrán comprobar in situ la inquietud de los falleros.

«Hace tres meses que enviamos el escrito al Ayuntamiento para que vinieran a ver las modificaciones que han hecho nuestros técnicos, pero seguimos a la espera. No hemos podido participar en los concursos de teatro ni de playbacks de la Junta porque desde el Ayuntamiento nos dijeron que hasta que no se solucionaran los problemas de decibelios, no podíamos ni poner la tele». Según detallan, han cambiado «los puntos de salida de sonido y hemos acortado el tiempo de espera del limitador de sonido». Estos falleros añaden que ellos son los primeros en querer solventar el tema, ya que invirtieron 330.000 euros en la compra del casal, con el aval del Consistorio, y 270.000 euros en insonorización.