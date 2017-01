María Pérez: «Me gustaría ser la elegida porque conecto bien con la gente»

Es decidida, ordenada y se ve firme candidata para representar a las Fallas. Además, quiere seguir trabajando como fisioterapeuta.

MARÍA PÉREZ LEAL CORTE FALLERA MAYOR Edad. 24 años (5-7-1992) Ocupación. Trabaja de fisioterapeuta.

¿Cómo se manejaba en el reinado con 17 presidentes?

Era la primera vez que teníamos junta gestora, pero nos organizamos bien. No repetía acompañante casi nunca.

«Soy organizada. A mi lado no cunde el pánico»

¿Por qué ha sido fallera mayor de una comisión del centro?

A pesar de que vivo en Malilla soy de Bolsería porque mis abuelos tenían un bar cerca y en Fallas nos trasladamos al centro.

¿Está demasiado cerrado el acceso al Carmen?

Ya nos hemos acostumbrado y nos trasladamos al centro una semana antes de Fallas. Y la policía nos pone fácil el acceso.

Nada más acabar la carrera encontró trabajo. ¿Cómo lo hizo?

El día de la graduación empecé a trabajar. Estoy en una clínica de Campanar y estoy contenta. Decidí presentarme a la preselección después de coordinarme con ellos el horario porque no quiero dejar el trabajo, ya que me gusta mucho.

¿Qué artistas sigue?

Me encantan las fallas de Ceballos y Sanabria. Tienen mucho color y hacen unas caras increíbles. También me gusta Marina Puche.

¿Qué aficiones tiene?

Me gusta leer. Soy una rata de biblioteca. Y he hecho ballet. He intentado aficionarme a correr, pero las zapatillas no son lo mío.

«Me encanta Ceballos, Sanabria y Marina Puche»

¿Quién le cose los trajes?

El de la presentación me lo cosieron en '1700' porque Jorge fue paciente mío. Me fijé en él porque llevaba zapatos forrados con tela de valenciana. El resto de trajes me los hizo una amiga, Emi.

¿Qué cualidades tiene para ser la fallera mayor?

Soy alegre. Me gustaría ser la elegida porque conecto bien con la gente. Cómo te muestres con esas personas marcará sus recuerdo.

¿Quiere ser fallera mayor? ¿Qué aportará al grupo?

Sí claro. Soy organizada y no suele cundir el pánico a mi alrededor.

¿Colecciona algo?

Botes de colonia vacías.

¿Ve bien que lleguen 72 jóvenes a la Fonteta?

Yo lo adecuaría al número de candidatas que se presentan.