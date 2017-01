«Desde pequeña he querido decir lo de 'senyor pirotècnic...'»

Lleva cuatro años en la comisión Almirante Cadarso pero se confiesa fallera «de siempre» por la influencia de su madre.

MAR ORTEGA SANCHO CORTE FALLERA INFANTIL Edad. 11 años (15-9-2005). Estudios. 6º Primaria en el Hispanoamericano

¿Cómo recuerdas la noche de la Fonteta?

Estaba súperalegre, no me lo creía porque es una emoción muy grande. Es algo que no se puede explicar y que sólo se vive una vez.

«Me gustaría ser profesora de pintura o bailarina»

«En la Ofrenda a la Virgen siempre me emociono»

¿Qué te han dicho en casa?

Pues mis hermanos Tono y Borja, que están en Polonia y México, me dicen por 'facetime' que me lo merecía y están muy contentos.

Si pudieras pedirle consejo a otras falleras infantiles, ¿qué les dirías?

Uf, pues muchas cosas.

¿Cuál es tu acto favorito?

La plantà, la Crida y la Ofrenda.

¿Por qué esos tres?

La plantà porque es el comienzo de todas las fallas. La Crida porque es el llamamiento para disfrutar de la fiesta y la Ofrenda porque siempre me emociono cuando voy y por mi madre y mi abuelo.

¿Vas mucho al casal?

Siempre que puedo, si no se hacen muy tarde los actos.

Un turista que visite por primera vez Valencia, ¿qué no tiene que perderse en Fallas?

Contemplar toda la ciudad porque es un momento especial. Y especialmente la plantà, que pueden verla en cualquier zona de la ciudad, y la Ofrenda.

Vamos a conocerte un poco más. ¿Qué música escuchas? ¿Alguna película que recomiendes?

Sin duda, Michael Jackson. Y la película favorita, 'Monstruos'.

¿Cómo llevas el curso escolar?

Muy bien. De asignaturas me encanta Arte y Gimnasia y la que menos, una que hacemos en inglés.

¿Cómo te definirías?

Simpática, agradable y amiga de todo el mundo.

Y de mayor, ¿qué querrías ser?

Profesora de pintura o bailarina profesional.

¿Bailas?

¡Sí! Bailo hip hop y funky.

Un color.

Verde. Y también el azul y rosa.

Tengo una varita mágica y puedo concederte un deseo.

Ser fallera mayor infantil de Valencia porque desde pequeña siempre he querido decir eso de «senyor pirotècnic, pot començar la mascletà».