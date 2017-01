Carmen Engo: «El inglés es necesario, pero no sólo para ser fallera mayor»

Carmen Engo es apasionada y aventurera. Su mayor sueño es vivir en el extranjero aunque tiene claro que lo que más echará de menos son las Fallas

CORTE FALLERA MAYOR uEdad. 20 años (3/4/1996) uOcupación. Estudiante de Traducción

Estudiando traducción y mediación interlingüística, ¿cuántos idiomas domina?

Inglés, francés, italiano y ahora he empezado con el chino pero no sé si es el mejor año para continuar.

¿Cree que una fallera mayor de Valencia debe hablar castellano, valenciano e inglés?

Castellano por supuesto, valenciano es muy importante porque es la lengua de la tierra y el inglés hoy en día es fundamental, pero no sólo para ser fallera mayor de Valencia sino para el día a día es necesario. Y más este año que nos jugamos lo que nos jugamos con el tema del Patrimonio de la Humanidad.

¿Le gustaría vivir fuera?

Sí, la verdad es que en un futuro me gustaría vivir en el extranjero para formarme más en lo que estudio. Es como una especie de sueño por cumplir.

¿Qué es lo que más echaría de menos de Valencia?

Las Fallas, pero pediría las vacaciones esa semana y ya está.

¿De dónde le viene la tradición fallera?

Pues una amiga de mi madre que es muy fallera y me vestía de pequeña. Cuando su hija fue fallera mayor infantil convenció a mi madre para que me apuntara a la falla. Me apunté y desde entonces no me he borrado. Así que no se trata de tradición familiar, en mi familia soy la única fallera.

¿Qué artistas falleros le gustan?

Me gusta Julio Monterrubio y por supuesto, los artistas de mis comisiones que son Vicente Torres y Juan Lluch.