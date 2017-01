Alertan del alquiler de apartamentos sin ninguna garantía

La Unión de Consumidores recordó ayer los derechos que tienen los usuarios que alquilan apartamentos turísticos, con motivo de las Fallas y la eclosión de este tipo de alojamiento. Fuentes de la entidad indicaron la necesidad de que se firme un contrato o documento donde queden establecidas las condiciones en las que se ofrece.

Asimismo, señalaron que se debe «rechazar y sospechar de cualquier otro sistema de reserva de alojamiento en la que no entreguen justificantes de la entrega de dinero o que no faciliten por escrito las condiciones de la prestación del servicio, ya que no ofrecen las suficientes garantías al usuario».

El reglamento de las viviendas turísticas en la Comunitat establece los requisitos, como la comunicación e inscripción en el Registro de Turismo tanto por parte de las empresas gestoras como por personas físicas.