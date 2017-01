Una espectacular mascletà aérea da inicio a las Fallas 2016

Valencians i valencianes, ja estem en Falles'. Faltan sólo unas horas para que Alicia Moreno, la fallera mayor de Valencia y por primera vez Sofía Soler, fallera mayor infantil de Valencia, pronuncien las palabras mágicas para iniciar un nuevo ejercicio fallero repleto de actos. Ya ha llegado la vorágine de acontecimientos lúdicos y festivos que llenarán las próximas semanas de luz, color y pólvora la ciudad de Valencia si el tiempo acompaña.

Una espectacular mascletà aérea inauguró las Fallas 2016 en el antiguo cauce del río Turia. El disparo, ejecutado por Pirotecnia Valenciana, contó con un intensísimo terremoto final de casi medio minuto y desató los aplausos de los miles de asistentes.

El pistoletazo definitivo de salida, no obstante, se producirá hoy, con la venia de un tiempo más frío que el cap i casal ha disfrutado durante gran parte de esta semana. Pero ni el viento ni la lluvia eclipsarán el momento de la Crida, que marcará el inicio de una semana fallera en la que las temperaturas volverán a acompañar, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, para que los valencianos puedan disfrutar de los distintos actos y también de las 'mascletaes'.

Es momento de tomar vitaminas porque hay multitud de actos a los que asistir y para todos los gustos. Para los que disfrutan con el olor a pólvora y no les importa madrugar, tienen una cita con la macrodespertà que comenzará hoy, a las 7.30 horas. Como novedad, la comitiva que lanzará tro de bac no saldrá de la calle de la Paz con Comedias, sino de la plaza de Tetuán. «Es un espacio más abierto y, de este modo, no se generará tanto humo», indica José Manuel Acosta, vicepresidente de Festejos de la Junta Central Fallera.

Se han acreditado 2.000 adultos y 940 niños (200 más que en 2015) y al finalizar el encuentro, habrá un terremoto pirotécnico.

Los amantes del deporte tienen una cita hoy, a partir de las 10 horas, en el trinquete de Pelayo y a las 11 horas se jugará la final. La música también estará presente en la calle, ya que a las 12.30 horas se celebrará la entrada de bandas.

Y la cita que nadie se quiere perder hoy es la Crida. La llamada a participar en las Fallas tendrá dos protagonistas. Por un lado, Alicia Moreno, fallera mayor de Valencia, que invitará a valencianos y turistas a disfrutar de las fiestas y, por primera vez, la pequeña Sofía dirigirá unas palabras al público infantil.

'Selfies' desde el extranjero

Para los que no se desplacen a la plaza de la Crida, podrán seguir el evento por la 2 de TVE. Otra novedad importante es que durante el espectáculo se proyectarán fotografías en las torres de Serranos de gente que vive en el extranjero. «Estos días hemos invitado a gente que vivía fuera de Valencia a que se hiciera 'selfies' con el cartel de Fallas y en edificios emblemáticos del país donde viven para proyectarlos en la Crida y se sientan más cerca», añaden desde la Junta Central Fallera.

La jornada intensa de hoy se cerrará con un castillo de pirotecnia Valenciana, pero en menos de 24 horas la pólvora volverá a ser protagonista, ya que a las 14 horas Vicente Caballer lanzará en la plaza del Ayuntamiento una mascletà especial que reproducirá con efectos sonoros los sentimientos de los valencianos por la pólvora para apoyar la candidatura de las Fallas a Patrimonio Inmaterial. Será un día antes del arranque del calendario pirotécnico que inaugura el día 1 Peñarroja.

También algunas comisiones completan el calendario de actos con sus propias celebraciones, como Maestro Gozalbo, que celebrará el martes su tercera convocatoria de los premios 'Herois Fallers', con los que premiarán a las personas vinculadas a la fiesta altruistamente. Otra de las fallas que prepara actividades para disfrutar de la primera semana fallera es la Plaça de l'Arbre, que organiza el 6 de marzo el LV concurso infantil de Cant de l'Estoreta Velleta en la plaza del Carmen.

Tampoco hay que perderse la cabalgata del ninot que tendrá lugar el 5 de marzo, a las 18.30 horas, y en la que diez comisiones medirán su ingenio para ganar el premio a mejor comparsa y temática. En este festejo también se incluyen novedades, ya que al finalizar el acto, tres fallas, concretamente Ceramista Ros, Federico García Lorca y Alcácer-Yátova harán una coreografía para acompañar la llegada de la primera pieza de la falla municipal de Manolo García.

Pocos días después, a partir del 8 de marzo, las fallas comenzarán a instalar las carpas en la calle, en el caso de aquellas instalaciones que no impidan el paso de los autobuses de la EMT.

Competición en Especial

Ya en la semana grande, las fallas tomarán forma y los proyectos de Especial sacarán músculo para ver cuál es el mejor proyecto. La ausencia de Nou Campanar en la guerra por el podio dejará una competición más que ajustada entre las distintas comisiones de la máxima categoría. La rivalidad está servida entre los artistas de los doce monumentos que se disputan el primer premio y que esperan hacer las delicias del espectador. Por eso, algunas de las estructuras incorporarán, además del talento y el arte propio de obras de tal envergadura, el espectáculo en su interior. En concreto, cuatro comisiones de Especial harán de su proyecto una falla visitable. La estructura de Sueca-Literato Azorín es un ejemplo de falla que integrará el espectáculo en sus entrañas, a las que podrá acceder el espectador para ver por dentro todo un espectáculo circense. También Na Jordana aproximará a los espectadores al interior de la falla dedicada a los besos e incorporará un jardín para que los visitantes puedan pasear y disfrutar del talento de los artífices.

En Convento Jerusalén acondicionarán una zona ajardinada por la que se podrá acceder a través de tres puertas donde figuras del deporte y la política tendrán todo el protagonismo. Federico Mistral-Murta, que debuta en Especial, se suma a esta opción de hacer visitables los monumentos. En su caso, el público podrá pasear por el paraíso y por el infierno.