El espectáculo de la Crida, a cargo de una empresa experta en eventos deportivos

El espectáculo de la Crida del 28 de febrero llevará la firma de Manuel Coronado, empresa audiovisual que ha trabajado en actos culturales y deportivos como la Expo de Sevilla 92; la Super Copa de Europa; la inauguración del Canal de Panamá; la celebración de las 32 Copas de Liga del real Madrid; los Mundiales de Atletismo o el Centenario del Barça. Coronado ya participó en la Crida de 2006 y 2007 y en la Comunitat ha realizado la Conmemoración del 400 aniversario del Misteri d'Elx.

Aunque se presentaron seis propuestas, una francesa y cuatro valencianas, ha sido la madrileña la que más ha convencido. Era la primera vez que se encargaba la elección del espectáculo a un comité de falleros que estaba compuesto por el secretario general, José Martínez Tormo; la vicepresidenta primera, Montse Catalá; delegados de infantil y festejos (José Fuster y José V. Lahuerta); una presidenta de falla, Frasi Cámara; un presidente de agrupación (Guillermo Serrano) y un delegado de sector, M.ª Eugenia Maíllo de Rascanya. El requisito que se marcó es que hubiera equilibrio entre proyecciones, pólvora y sonido y que se hiciera partícipe al público fallero.

La tarde previa a la Crida, el día 27, a las 18 horas, además, se lanzará una mascletà de 3.500 kilos en la Alameda, a cargo de la pirotecnia Valenciana.

En el pleno de la Junta de ayer, en ruegos y preguntas, se pidió que no se dé a conocer previamente a la falla ganadora que su ninot es el indultado para que haya más asistencia y evitar que la vencedora acuda con banda de música mientras otros falleros no conocen la noticia. Otro delegado de sector pidió explicaciones de por qué el presidente de la falla Palleter siempre pasa la Ofrenda cogido del brazo de la fallera mayor, mientras que el resto no. Desde la Junta se dijo que se decidirá si se acepta que puedan todas las fallas o ninguna.