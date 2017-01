Las comisiones, pendientes de incluir los versos en los llibrets

El tiempo corre en contra de las comisiones de falla que han mostrado su interés en poner los poemas de Ampar Cabrera en sus llibrets, en el caso de que la Junta Central Fallera decida finalmente no ponerlos. Y es que las fallas que tienen firma voluntad de dedicar una página a estos versos, como muestra de apoyo al veto que podría recibir Cabrera, están retrasando la impresión de sus obras o ajustando los tiempos para ver cuál será el desenlace de la historia.

Según explica la propia poetisa, «son más de medio centenar de comisiones las que me han pedido permiso para poner los poemas dedicados a las falleras mayores de Valencia, en el caso de que no salgan en el Libro de Fallas, pero yo, lógicamente les he comentado que tienen que seguir inéditos hasta que sepa una respuesta oficial».

Entre las comisiones que están esperando conocer la decisión figura la de Santiago Rusiñol-Conde Lumiares, falla a la que pertenece la poetisa, que también se encarga de poner versos al llibret de esta edición.

Además, hay un abogado y fallero, Miquel García, que tiene preparado un argumentario para defender la inclusión de los poemas.