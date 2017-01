Sofía Soler: «Es un honor ser la primera fallera mayor de pueblo»

El número 10 de la preselección. Ese fue el amuleto de la suerte que ayer dio el último empujón a la pequeña Sofía Soler, aunque a punto estuvo de perderlo durante los ensayos del Ayuntamiento. La de General Asensio-Marqués de Solferit se convierte en la primera reina de Valencia de Quart de Poblet, un honor del que es bien consciente ella y su familia.

«Es un honor ser la primera fallera mayor de pueblo», decía la pequeña minutos después de recibir la llamada del alcalde de Valencia. También su padre, el funcionario Ximo Soler, destacaba la gesta de su hija, la mayor de dos hermanos. «Estamos en una nube porque teníamos el hándicap de ser una falla de pueblo. Yo creo que el jurado no ha estado coaccionado y han elegido a la que creen que ha sido conveniente», explicaba el papá de Sofía.

La elección de la niña es un honor para ella y, también, para toda una estirpe dedicada a participar y a contribuir en el crecimiento de la fiesta josefina tal y como la conocemos. Su abuelo, Paco Casas, fue uno de los fundadores de su comisión, de la que su madre Paqui fue fallera mayor. Es la tercera generación la que, finalmente, ha logrado tocar el cielo. «A pesar del hándicap, han valorado nuestro sentir fallero».

La llamada la recibieron en casa de unos amigos de la familia Soler Casas, vivienda que en pocos minutos se convirtió en casi una selva de ramos de flores y en la que no cabía ni un alfiler. «Todo el mundo se ha puesto a llorar y a gritar, he tenido que salir a la terraza porque no podía oir al alcalde. Mi hermano me ha dicho que estaba muy emocionado, pero que no quería llorar para que no lo viesen», contaba la pequeña de once años. Tras la locura de la llamada, llegó la locura de la fiesta y las felicitaciones.

Allí llegaron amigos, familiares, los miembros del jurado y representantes del gobierno local, como el alcalde de Valencia, Joan Ribó; el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset; o el concejal de Comercio, Carlos Galiana. Pero, más allá de las personalidad, ahora es el año de Sofía Soler, un nombre del que se hablará mucho en los próximos meses. Por lo pronto, ya sueña con lo que le depara su año de reinado. «Me hace mucha ilusión vivir las mascletaes, fui una vez pero vestida con blusón y la gente me tapaba». Y, como no podía ser de otra manera, acompañada de sus doce amigas. «Vamos a representar a toda Valencia juntas y unidas. Seremos amigas para siempre».