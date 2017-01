La lluvia aparece en la Ofrenda

La temida lluvia ha hecho acto de presencia en la Ofrenda de hoy a las 21.50 horas. Los paraguas y los chubasqueros se han convertido en los protagonistas en las últimas horas de hoy.

La lluvia ha empezado a caer esta mañana en Valencia aunque, según fuentes de Junta Central Fallera (JCF), por el momento se mantiene la agenda oficial de actos falleros. En un comunicado hecho público poco antes de las 13 horas, JCF ha explicado que ''teniendo en cuenta las inclemencias meteorológicas previstas se permitirá durante la Ofrenda el uso de medios para resguardarse de la lluvia, como chubasqueros o paraguas''. Además, solicita ''la colaboración de las comisiones falleras manteniendo las filas más unidas y poder aligerar el desfile. Rogamos que aquellas comisiones que desfilen cuando no esté lloviendo sigan aligerando su paso en beneficio de las comisiones que desfilen a continuación''.

Los actos de esta mañana han arrancado a las 11.00 horas con el homenaje al Poeta Maximiliano Thous, que se ha trasladado a la carpa de la falla Fray Pedro Vives-Bilbao-Maximiliano Thous. Le ha seguido el homenaje al Maestro Serrano, previsto a las 12.00 horas en la avenida Reino de Valencia.

El frente de lluvias, sin embargo, ha obligado a suspender la novillada sin picadores de esta mañana en la feria taurina de Fallas. En el festejo estaban anunciados los noveles Sedano Vázquez, de la Escuela Taurina de Castellón, el granadino Juanjo Romera y el valenciano Juan Antonio Navas, que iban a lidiar erales de García Jiménez.

Para esta tarde está prevista la celebración de la sexta corrida de toros del abono, con la actuación de Francisco Rivera Ordóñez, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante, con un encierro de la ganadería de Zalduendo

La Nit del Foc mira al cielo

A la 1.30 horas se celebra la 'Nit del Foc' con un castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Valenciana, cuyo gerente, José Manuel Crespo, ha asegurado este miércoles que podrá dispararse al completo pese a la lluvia. Por este motivo, la idea es que, a no ser que Protección Civil les dé otra indicación, se mantenga el disparo tal y como habían previsto. "Por nuestra parte, podemos disparar aunque llueva", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Para ello, están trabajando en el montaje 25 operarios durante toda la jornada para tener listo el disparo, fijado para la 1.30 horas de la noche del miércoles al jueves. De hecho, a mediodía ya tenía listo el 80 por ciento de la preparación de la sinfonía de luz y color que van a disparar. El castillo tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

El espectáculo pirotécnico de la 'Nit del Foc', que se dispara en el Paseo de la Alameda, entre el puente de las Flores y el de la Exposición, "está avanzado" en su montaje, según ha explicado el gerente.

La empresa pirotécnica ha preparado un espectáculo en el que se darán 7.500 órdenes de disparo simultáneas para que los 2.500 kilogramos de materia explosiva preparados iluminen el cielo de Valencia.

Pirotecnia Valenciana utilizará, para este año, un sistema de disparo denominado Pirodigit de cinco puntos con el que lanzará los fuegos artificiales en los que la empresa valenciana lleva trabajando dos meses en sus instalaciones.

Una nit del Foc con un «principio potente»

El castillo, que dará paso al último día de Fallas, contará con "un potente principio compuesto de carcasas de cambios y un sinfín de combinaciones". Después, durante el cuerpo del espectáculo se irán incorporando juegos de relámpagos, seguidos de figuras geométricas, composiciones de colores, conjuntos de Sauce Blanco y pitos, entre otros.

Todo ello estará "acompañado de monotiros digitalizados" que estarán colocados en distintos puntos para crear "un efecto óptico indescriptible". Además, se utilizará el Kamuro, que combinado con diversos efectos a varias alturas para crear una fachada de color dorado con la que pretende sorprender a los espectadores "al más puro estilo de la empresa".

"La fuerza, el ritmo y la intensidad" serán los principales ingredientes de una 'Nit del Foc' que tendrá un final un "pre-final largo y elegante que irá con ritmo 'in crescendo'" para después y gradualmente dar paso a un final "con mucho carácter valenciano".

Pirotecnia Valenciana disparará, además del espectáculo de la 'Nit del Foc', la 'mascletà' del 19 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con la que se cerrará el calendario pirotécnico fallero de 2015.

La primera jornada de la Ofrenda

La primera jornada cerró ya pasada la medianoche con el desfile de la fallera mayor infantil, María Donderis, que fue recibida a su llegada a la Basílica de la Virgen por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. La segunda jornada comenzará esta tarde a partir de las 15:30 horas y finalizará cuando la fallera mayor de Valencia, Estefanía López, pase ante la patrona de los valencianos.

Durante la primera jornada de la Ofrenda no hubo que sacar los paraguas. El cielo fue benévolo y a pesar de que desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciaban un 70% de probabilidades de lluvia a partir de las seis de la tarde, al cierre de esta edición los chubascos no habían hecho acto de presencia por Valencia. Las opciones de cara al día de hoy son mucho más pesimistas, puesto que los climatólogos aseguran las precipitaciones sin ningún tipo de dudas. Como vienen indicando desde el pasado fin de semana para los dos últimos días de fiesta, las posibilidades de agua son del 100%. Sin embargo, los optimistas, tras observar que la tarde de ayer fue tranquila prefieren pensar que todo volverá a ir igual de bien.

La lluvia no apareció, pero sí que lo hizo el frío, con temperaturas mucho menores que en días anteriores. Ya de noche, los termómetros de la ciudad de Valencia se acercaban a los cinco grados, con la previsión de seguir descendiendo durante la madrugada. Los cielos no acabaron de cubrirse, lo que provocó esta circunstancia. Sin embargo, la previsión Aemet para esta noche es distinta y, si no falla, las precipitaciones serán las protagonistas. En este caso, serán las temperaturas máximas las que desciendan. Finalmente, tampoco se levantó el viento, aunque todo hace indicar que hoy sí que se incrementarán las rachas, lo que también puede dificultar el desfile hasta la Mare de Déu.